Madagascar: Opération « Bemidina » - 25 individus arrêtés pour non-port de carte d'identité nationale

Dans la nuit du vendredi, la Police nationale, en collaboration avec les commissions de sécurité, a conduit une vaste opération baptisée «Bemidina » visant à renforcer la police de proximité et à garantir la sécurité publique. Cette opération nocturne s'est déroulée dans plusieurs quartiers de la capitale et a donné lieu à de nombreuses interpellations. Parmi les résultats les plus marquants, 25 individus ont été arrêtés pour non-port de leur carte d'identité nationale et absence de justification claire de leur présence sur la voie publique durant la nuit.

Ils ont été conduits au Commissariat des 67 ha pour vérification d'identité et enquête approfondie. Douze débits de boisson ont également été fermés pour non-respect des horaires légaux d'ouverture. Deux mineurs, en situation de vulnérabilité, ont été confiés à la PMPM. L'opération a aussi permis le contrôle de plusieurs motocyclettes, sanctionnant les infractions telles que le non-port du casque et le transport de passagers en surnombre. Placée sous la direction du Contrôleur Général de Police, Rasoamananjara Pierrette Marie Françoise, Directrice de la recherche et de la formation continue au sein du Ministère de la Sécurité publique, l'opération s'est déroulée en présence du chef du district de Tana I, Ramboasolo Haingo Monyah, ainsi que des responsables des CSP7, CSP4, CSP1 et des Commissions de sécurité locales.

Les autorités ont également profité de cette descente pour visiter les postes de police actifs de nuit, sensibiliser les agents sur les bonnes pratiques, et mettre fin aux activités des établissements ne respectant pas les horaires réglementaires. À travers cette action, la Police nationale et les commissions de sécurité réaffirment leur engagement dans l'instauration d'une sécurité durable, la lutte contre la prolifération de la drogue, et la protection des mineurs, dans le cadre d'une approche de proximité et de prévention.