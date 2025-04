Madagascar: Motor Show - La mécanique, au service des enfants malades

La deuxième édition du Motor Show se déroulera les 12 et 13 avril, avec plus de 200 véhicules et motos de prestige exposés au parking du Stade Barea.

« Soutenons les enfants malades et dans le besoin » est le thème principal de cette deuxième édition. Le Motor Show, qui a déjà gagné en notoriété après une première édition ayant attiré plus de 10 000 visiteurs, rassemble les passionnés de mécanique autour d'une noble cause : le soutien aux enfants malades. Pendant ces deux journées, 220 véhicules et motos exceptionnels seront présentés, parmi lesquels figurent des supercars impressionnants et inestimables, des voitures de collection légendaires, des GT, des motos rares, ainsi que des voitures de sport, de rallye, de run et des tout-terrains. Les voitures électriques seront particulièrement mises en avant, accompagnées d'expositions de miniatures captivantes. « Les visiteurs verront des voitures qu'ils n'ont encore jamais croisées sur la route. Chaque catégorie véhicule une histoire fascinante », explique Tojo Ranaivo, l'organisateur, lors de la présentation officielle de l'événement.

Billets pour Dubaï

Le Motor Show propose également une multitude d'activités pour petits et grands. Le programme sera enrichi par des animations variées, telles que le spectaculaire show de roller présenté par Rider School, une simulation immersive de rallye grâce au Sim Racing, des concerts d'artistes de renom comme Agrad, Ljo et Reko Band, ainsi qu'une animation DJ dynamique suivie de feux d'artifice pendant la nocturne du samedi. Pour ajouter du piment, une tombola exclusive permettra de gagner des prix prestigieux. Parmi les lots : un tour sur la Rocade d'Iarivo à bord de voitures mythiques, Lamborghini et Ferrari, ainsi que deux billets d'avion pour Dubaï, gracieusement offerts par des bienfaiteurs. Ces tickets de tombola seront disponibles pour seulement 2 000 ariary.

Pour une vie

L'objectif principal de cet événement est d'apporter un soutien aux enfants malades. Chaque billet d'entrée, au prix de 10 000 ariary, contribue directement à améliorer leurs conditions de vie et à leur offrir un nouvel espoir. Une partie des fonds sera également reversée aux orphelinats. L'année dernière, des enfants malades de l'HJRA, de l'hôpital d'Ambohimiandra et de l'hôpital pour enfants de Tsaralalana avaient déjà bénéficié de cet élan de solidarité. Le Motor Show débutera par un défilé autour de Mahamasina et du Lac Anosy le samedi matin, suivi de deux journées d'exposition et d'animations. « Pendant tout le week-end, le Stade Barea vibrera comme jamais, rappelant l'ambiance festive de grands événements internationaux tels que Tomorrowland », a ajouté Tojo Ranaivo.