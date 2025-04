Madagascar: Accès à l'eau potable - Un investissement de 35 000 euros pour moderniser des infrastructures dans la Haute Matsiatra

Un projet de réhabilitation et de modernisation des infrastructures d'eau ainsi que de protection des sources d'eau a été réalisé dans la commune rurale d'Ambohimahasoa dans la région Haute Matsiatra.

L'initiative est financée par l'Agence de l'Eau Artois Picardie et le Syndicat de l'eau du Dunkerquois et la Fraternité Tout Horizon ainsi que bien d'autres partenaires, avec l'appui technique de l'Aquassistance. Le coût d'investissement de ce projet s'élève à 35 000 euros, a-t-on appris. L'objectif consiste à améliorer le système d'adduction d'eau potable depuis la source se trouvant dans la forêt d'Ialatsara, tout en assurant l'assainissement de cette collectivité territoriale décentralisée. Ce qui permet aux 1 500 personnes bénéficiaires et aux 2 000 élèves issus des écoles gérées par la Congrégation des Soeurs dans la commune d'avoir accès à l'eau potable.

Reforestation

La première phase des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces infrastructures d'eau vient d'être réceptionnée lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau et celle de la forêt, en présence de la population et des autorités locales. Pour commencer, la congrégation des soeurs et les communautés villageoises regroupées au sein d'une association dite « Saint-Vincent-de-Paul » et les élèves du collège et lycée catholique effectuent annuellement un reboisement depuis 2022 en vue de protéger la source d'eau dans la forêt d'Ialatsara à l'ouest de la RN7.

La population locale a également été sensibilisée en matière de reforestation. Ainsi, 1 820 personnes ont été mobilisées pour mettre en terre 15 500 jeunes plants notamment autochtones et des graines semis sur une superficie totale de 15,5 hectares pour couvrir l'espace en amont et autour des sources d'eau. En effet, celles-ci conditionnent les activités des villageois pour ne citer que l'irrigation du périmètre d'Ankona.

Pérennisation des infrastructures

Parlant des travaux proprement dits, des tuyaux composant les conduites d'amenée depuis la source d'eau, longs de plusieurs kilomètres ont été réhabilités et aménagés. Ils sont ensuite enterrés. Des canaux de protection contre les crues ont été mis en place pour éviter l'ensablement des barrages de captage qui ont été réparés et réaménagés ainsi que des sources d'eau elles-mêmes. En outre, des filtres décanteurs, des chambres de vannes et de vidanges pour les ouvrages situés au champ captant ont été construits.

La rénovation des réservoirs d'eau et les conduites de distribution ainsi que l'uniformisation et la modernisation des 22 bornes fontaines, de 12 points d'eau et des branchements particuliers, font également partie des travaux réalisés dans le cadre de ce projet. Quant à l'assainissement, des points d'eau, des lavoirs et des douches ont été mis en place dans les écoles catholiques. Il est à noter que l'entreprise BEAC se charge de ces travaux de modernisation des infrastructures d'eau dans la commune d'Ambohimahasoa, région Haute Matsiatra.

Pour assurer la pérennisation de ces infrastructures, des membres du comité de gestion de l'eau, regroupant des représentants des usagers de l'eau et des autorités locales et de la congrégation des soeurs, ont bénéficié des formations en matière de leur entretien. La gestion de leur exploitation avec une faible contribution des bénéficiaires, n'est pas en reste.