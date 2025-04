Congo-Brazzaville: Santé - La Fondation Pro. Social inter Etats apporte son soutien à la clinique Maria

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé, la Fondation Pro. Social inter-Etats (FPSI) a offert, le 6 avril, du matériel de travail à la clinique Maria située au quartier Tchiali, dans le 5e arrondissement de Pointe-Noire, Mongo Mpoukou, pour l'encourager à offrir des soins de santé de qualité et à bon prix à ses patients.

Le don composé de blouses, de babouches antidérapant et des tensiomètres a été remis par Orcel Bayonga Mbonza, représentant résident de la Fondation Pro. Social inter Etats en République du Congo, à Henri Mpandi Mabiala, major de la clinique Maria.

« A l'occasion de la Journée internationale de la santé, nous adressons nos sincères félicitations et nos remerciements les plus profonds à tous les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, agents communautaires et professionnels de santé de notre pays. Leur dévouement exemplaire, leur sens du sacrifice et leur engagement quotidien pour sauver des vies forcent l'admiration et le respect », a dit le représentant résident de la Fondation Pro. Social inter Etats.

« Nous saluons également les efforts soutenus du gouvernement congolais pour renforcer le système national de santé. De la construction de nouvelles infrastructures sanitaires à l'amélioration de la couverture médicale, en passant par la gratuité des soins maternels et infantiles dans plusieurs zones, ces actions contribuent à bâtir une société plus juste, plus saine et plus solidaire. En cette journée symbolique, engageons-nous tous, institutions, partenaires, citoyens à accompagner et à soutenir ces dynamiques. Car investir dans la santé, c'est investir dans l'avenir du Congo », a-t-il ajouté.

Selon Orcel Bayonga Mbonza, le choix porté sur la clinique Maria se justifie par le fait que par sa position géographique, elle accueille les malades des quartiers Tchiali et sa périphérie mais aussi ceux venant de Tchilulu, Panga, Tchibala, Fouti Soungou... Elle leur offre des soins de qualité et à bon prix en dépit des travaux d'aménagement qui s'effectuent depuis quelque temps. Son plateau technique moderne est composé, entre autres, du matériel de radiographie et d'échographie.

« Nous remercions énormément la Fondation Pro. Social inter Etats pour ce don précieux qu'elle vient de faire à notre clinique. Cela nous encourage davantage à offrir des soins de qualité aux patients que nous recevons en leur administrant les premiers soins avant qu'ils ne se soient référencés dans les grands hôpitaux de la ville en cas de besoin et cela à des prix à la portée de tout le monde », a dit Henri Mpandi Mabiala, major de la clinique Maria.

Jean-Christophe Holla, chef de zone Tchiali CQ 508, et Kevin Moukana, habitant de Tchali, ont également exprimé leur gratitude à la Fondation Pro. Social inter Etats pour son geste louable.

Les consultations des malades, la petite chirurgie, le suivi des femmes enceintes et les accouchements, l'hospitalisation, la vaccination des enfants, le laboratoire d'analyse...font partie de ses offres de soins. Des médecins assermentés dirigent les services hospitaliers : pédiatrie, gynécologie, pneumologie, la gastro entérologie, la stomatologie, la médecine générale, les maladies respiratoires.

Signalons que la Fondation Pro. Social inter Etats est une organisation mondiale qui accompagne les programmes de société des gouvernements liés à l'environnement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à l'aide humanitaire et au développement économique. Elle mène plusieurs activités dans les domaines de sa compétence dans la ville.

En juillet prochain, en collaboration avec ses partenaires, seront organisées à Pointe-Noire des sessions de formation des formateurs et celles dédiées aux sages-femmes et médecins pour le renforcement de leurs capacités.