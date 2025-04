Congo-Brazzaville: Le brunch de l'entrepreneur - L'accès aux financements au cœur de la deuxième édition

Réunis autour d'un brunch organisé par l'agence Inaya Paradise, des entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du système entrepreneurial congolais ont débattu, le week-end dernier, de la problématique de l'accès aux financements, un enjeu crucial pour le développement de leurs activités.

Autour d'un buffet convivial, les participants à la deuxième édition du brunch de l'entrepreneur placée sur le thème « Les entrepreneurs congolais face aux difficultés d'accès aux financements comment y remédier et avec quels acteurs » ont échangé sur les difficultés rencontrées pour accéder aux crédits bancaires, aux fonds d'investissement ou aux subventions.

Selon la promotrice de l'événement, Marie-Charlotte Makouangou Niambi, l'objectif de cette rencontre a été de réunir des entrepreneurs autour d'un réseautage et d'un partage sur la thématique retenue. S'expliquant sur le choix de ce thème, elle a déclaré : « L'accès au financement demeure un défi pour bon nombre de jeunes entrepreneurs congolais.

Pour cette édition, nous avons donc voulu, avec les acteurs clés de ce système, échanger sur cette problématique, comment y remédier et avec quel acteur... Je suis entrepreneure et je suis également confrontée aux mêmes difficultés que tous les entrepreneurs. Il est donc judicieux à mon entendement de toucher du doigt ces préoccupations-là afin de trouver des pistes de solutions concrètes ».

En effet, obtenir un financement reste l'un des principaux obstacles pour les entrepreneurs congolais. Pour de nombreux participants, les critères d'éligibilité, le manque d'accompagnement et de garanties, mais aussi la méconnaissance des mécanismes de financement disponibles constituent des freins majeurs. A la question d'accompagnement, Daniella Heyko Lekoba, secrétaire générale de la Banque postale du Congo, a fait savoir que les banques, notamment son institution, accompagnent bel et bien les petites et moyennes entreprises (PME).

« Les banques accompagnent les projets un peu plus structurés. Le problème qu'il se pose avec nos entreprises, c'est qu'elles ne sont pas formalisées. La garantie certes ne fait pas le crédit mais elle permet de recouvrer quand l'entrepreneur ne peut plus faire face à ses échéances. A la Banque postale du Congo, nous sommes conscients de tout cela. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place certains produits qui sont destinés à faciliter l'accompagnement des PME et des PMI, à savoir l'affacturage ; le crédit-bail et nous allons dans quelques jours lancer le crédit documentaire. Tous ces accompagnements n'ont pas besoin d'une garantie », a-t-elle expliqué.

« J'exhorte réellement les PME à pouvoir se formaliser, à tenir une comptabilité à jour car ce problème existe vraiment au Congo. Nous les banques sommes prêtes à accompagner, nous sommes là pour ça. C'est vraiment la vocation même de la banque, accompagner les PME et PMI qui, je rappelle, sont celles qui font vivre l'économie du pays », a ajouté Daniella Heyko Lekoba

Présent à l'événement, Ray Okana, conseiller aux PME, a saisi l'opportunité pour rappeler que le gouvernement, à travers le ministère des PME, de l'Artisanat et du Secteur informel, a mis en place le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement (Figa) qui joue le rôle d'entité qui met de la garantie en lieu et place des entrepreneurs pour notamment faciliter cet accès au financement.

« La question de l'accès aux financements est récurrente. Malheureusement, il est très difficile de penser cette question de façon isolée, parce qu'en réalité, avant de penser financement, il faut penser accès au marché...

La condition première pour un entrepreneur d'être éligible à l'accès à un financement, c'est d'être formalisé, aussi avoir une idée et un projet structuré...Il y a des mécanismes qui existent au sein du Figa et nous pensons qu'avec sa nouvelle configuration, nous pouvons avancer plus sereinement et apporter des réponses à ces jeunes artisans », a-t-il précisé.

Au-delà d'un temps d'échange, de partage d'expérience, un large éventail d'activités a été proposé pour permettre aux participants de découvrir et d'apprécier la créativité et la main-d'oeuvre des entrepreneurs congolais dont des stands d'exposition du cosmétique au vestimentaire en passant par la gastronomie ; des distinctions, des prix d'expositions ventes et des jeux tombola.