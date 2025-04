Congo-Brazzaville: Éducation - Sept enseignants renforcent leurs connaissances en langue russe

Sept jeunes enseignants congolais de russe dans les lycées généraux ont reçu, le 5 avril à Brazzaville, les certificats sanctionnant un séminaire de renforcement de capacités en cette langue.

Initié par la Maison russe en partenariat avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, le séminaire de deux semaines qui s'est déroulé pendant les vacances de Pâques a plongé les participants dans les profondeurs du russe. Il a été question de leur ouvrir les portes d'un bon enseignement en langue russe pour poursuivre leur carrière avec plus de vivacité et de savoir.

La directrice de la Maison russe a assuré que ces enseignants bénéficieront de façon permanente et continue d'un accès à internet dans leurs lieux de travail, afin de poursuivre l'apprentissage, notamment avec les cours en ligne dispensés par certains enseignants des universités russes. Ces sept enseignats constituent la première vague puisque ces sessions se tiendront régulièrement.

« Ces jeunes ont commencé à enseigner la langue russe dans différentes parties du Congo. C'est ainsi que la maison russe a organisé deux semaines de cours de renforcement de capacités en leur endroit. Ils poursuivront la formation, en ligne, dans leurs lieux de travail grâce à internet qui sera à leur disposition », a expliqué Maria Fakhrutdinova.

Elle a profité de l'occasion pour inviter les jeunes, particulièrement les étudiants, à participer aux sessions de formation de la langue russe et a notifié que la demande d'enseignants de cette langue est forte dans les écoles.

Selon le directeur général des Ressources humaines et de l'Administration scolaire au sein du ministère de l'Enseignement général, Poaty Christophe, ces enseignants qui évoluent dans les lycées de Brazzaville et de l'hinterland sont avant tout des détenteurs des diplômes supérieurs. Il a expliqué que la sélection était très rigoureuse et les élèves auront droit aux cours de qualité. Pour lui, il est important que les jeunes apprennent les langues afin de bénéficier du transfert de technologie qu'offre le monde moderne.

Les principaux bénéficiaires de ces deux semaines de formation intense ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la Maison russe. Ils ont, par ailleurs, promis de tout mettre en oeuvre afin d'assurer un bon encadrement dans leurs lieux de travail.