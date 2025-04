Burkina Faso: Faîtière des caisses populaires du pays - Un Team building pour créer des opportunités entre les membres

La Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a organisé un Team building au profit de ses membres entre- preneurs, commerçants, samedi 5 avril 2025, à Ouagadougou. L'objectif est de permettre aux participants de se détendre, de réseauter, de tisser des relations d'affaires.

Ils sont commerçants, entrepreneurs, chefs d'entreprises. Loin de leurs entreprises, bou- tiques ou lieux de travail, sur un terrain sablonneux au Club de l'Etrier, ils créent une ambiance conviviale malgré cette chaleur du mois d'avril qui se fait déjà sentir en cette matinée du 5 avril 2025, à Ouagadougou. A travers des équipes, ils s'adonnent à des exercices à la fois physiques, ludiques, instructifs.

Nous sommes à une séquence des activités de la 1re édition du Team building dénommé Sabot d'or de Ouaga initiée par la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) au profit des membres de différentes caisses populaires de la capitale.

Selon la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo, cette activité entre dans le cadre d'un pro- gramme de renforcement des capacités. A la suite du personnel, la FCPB a jugé utile d'étendre l'initiative aux membres des Caisses populaires. Et pour cette

première édition, ils sont plus de 120, issus de divers secteurs d'activités qui y ont pris part. « Avec nos partenaires, nous avons convenus de nous retrouver autour d'une activité qui rassemble, unit, renforce la solidarité, pour nous amuser, nous familiariser ; mais au-delà, créer des liens, un réseautage qui facilite la réalisation des missions des différentes organisations qui prennent part à cette activité très importante pour nous et les partenaires potentiels », dit-elle.

Aller au-delà de son coeur de métier, à savoir la collecte de l'épargne et le financement des activités, pour organiser une activité de Team Building pas seulement au profit de son personnel, mais aussi pour ses membres, participe de la mission sociale des Caisses populaires qui est de créer l'épanouissement au sein ses membres et des communautés au sein desquelles elles réalisent leurs activités.

Mieux, poursuit Mme Sondo, cette activité donne l'occasion aux Caisses populaires d'exprimer leur identité qui les distingue des autres institutions financières. « Cela nous permet de montrer qui nous sommes, notre différence avec les autres institutions classiques de financement. Au niveau des Caisses populaires, nous ne faisons pas que du financement. Au- delà de la finance, il y a la personne humaine qui est au cœur de tout et nous nous intéressons à cette personne humaine », précise Azaratou Sondo. L'objectif est donc de montrer aux gens qu'on ne vient pas à la Caisse populaire pour juste ouvrir un compte où bénéficier de produits financiers.

Satisfecit des participants

« Au-delà des produits financiers, on intègre une grande famille tenue par la solidarité. L'objectif final est de faire en sorte que partout où il y a des Caisses, les populations

ressentent les résultats de cette solidarité comme le dit notre slogan : Solidaires pour un mieux-être. Pour nous avec la solidarité, tout est possible, même dans le domaine financier », ajoute-t-elle. Et la preuve de cette solidarité, avec les recettes générées par cette activité, la FCPB a remis un ordre de paiement de 600 mille F CFA à l'Association Educo qui oeuvre dans le soutien aux personnes vulnérables, à travers l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes.

Raphael Scheers accompagne la FCPB dans la réalisation de cette activité à travers l'animation du Team Building qui a l'avantage de permettre aux gens qui passent plus de temps dans les bureaux, en entreprises à mieux se connaitre en dehors du cadre professionnel. « A travers les exercices physiques et sportifs, on va découvrir des compétences en communication, en organisation qui per- mettent à ce que les gens se rapprochent. L'objectif est

de permettre aux gens de travailler ensemble, de révéler des collaborateurs qui généralement ne sont pas mis en avant plan dans les bureaux », fait-elle savoir. Pour atteindre ses objectifs, les participants ont bénéficié des exercices de mémoire, la marche de la chenille, la danse du totem, la danse des hommes enceintes pour les amener à comprendre ce que c'est qu'être enceinte.

L'initiative est bien accueillie par les participants, à l'image de Justin Goungounga, forestier à la retraite, reconverti au maraîchage et membre de la Caisse populaire de Saaba. « C'est une belle initiative qui permet aux membres de différentes Caisses de se connaitre et connaitre leurs dirigeants. Comme nous sommes des acteurs du développement, ce cadre nous permet d'échanger, de partager des expériences, de profiter des uns et des autres pour avancer », confie-t-il.