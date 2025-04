Madagascar: Programme « Zara mira » - Une allocation de 10 000 ariary par mois pour 68 000 enfants d'Atsimo-Atsinanana

Jusqu'en octobre 2027, près de 68 000 enfants des districts de Vondrozo, Midongy et Befotaka bénéficieront de transferts monétaires de 10 000 ariary par mois dans le cadre du programme « Zara mira ». Les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap ne seront pas en reste.

Aucun enfant ne sera laissé pour compte. C'est l'objectif du programme de cash transfert « Zara mira » qui est une allocation universelle pour les enfants, mis en oeuvre par l'UNICEF, soutenu par l'Union européenne et lancé dans le district de Vondrozo, région Atsimo-Atsinanana, samedi dernier. Jusqu'en octobre 2027, près de 68 000 enfants de 0 à 17 ans ainsi que pour les femmes enceintes, issus de trois districts dont Vondrozo, Midongy et Befotaka bénéficieront ainsi de transferts monétaires mensuels non conditionnels d'une valeur de 10 000 ariary. Un transfert mensuel supplémentaire de 30 000 ariary sera également attribué aux personnes en situation de handicap afin de compenser les coûts directs ou indirects liés à leur handicap. Ces trois districts s'ajoutent à huit communes déjà bénéficiaires du programme entre 2022 et 2024 dans d'autres régions de Madagascar.

Mesures d'accompagnement

En parallèle, un ensemble de mesures d'accompagnement visant à maximiser l'impact du transfert sur le bien-être des enfants et engendrer des changements de comportement chez leurs parents est mise en place. Il y a, entre autres, l'adoption de Pratiques familiales essentielles (PFE), ou encore les aspects d'égalité de genre ainsi que sur l'inclusion productive et financière. « C'est un modèle de protection sociale adapté aux enfants. C'est un investissement permettant de leur construire un avenir meilleur », déclare Aurélie Razafinjato, ministre de la Population et des Solidarités.

La représentante de l'UNICEF à Madagascar, Christine Jaulmes, a fait savoir à son tour que « les transferts monétaires sont parmi les mesures les plus efficaces pour que chaque enfant ait un bon départ dans la vie. Avoir accès à une bonne nutrition et à la santé, à la vaccination, qu'il puisse aller à l'école ». A travers ce programme, l'Union européenne renouvelle son engagement en faveur des enfants malgaches. C'est un investissement dans le capital humain, dans la croissance économique et dans l'avenir où chaque enfant malgache a la possibilité de s'épanouir, selon Anna Cichocka, cheffe d'équipe gouvernance et secteurs sociaux de l'Union européenne.

Engagements

Les familles bénéficiaires sont plus que jamais déterminées à scolariser leurs enfants après la réception de cette aide financière mensuelle de 10 000 ariary, payée tous les deux mois. « Dorénavant, je n'aurais plus à m'inquiéter pour les frais d'écolage et les fournitures scolaires de mes enfants. Bien entendu, je vais aussi mettre de l'argent de côté pour leur habillement et la nourriture », témoigne Mamisoa Gracia, mère de trois enfants. Pour Nomenjanahary Anastasie, mère de trois enfants également, elle accorde une importance particulière à la scolarisation et au bien-être de ses enfants grâce aux transferts monétaires de « Zara mira ».