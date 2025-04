Afrique du Sud: Non, Volodymyr Zelensky n'a pas investi dans une mine au pays

En Afrique du Sud, alors que le président ukrainien doit bientôt se rendre dans le pays, une fausse information agite les réseaux sociaux. Une vidéo vue plusieurs millions de fois avance, à tort, que Volodymyr Zelensky aurait dépensé plus d'un milliard d'euros pour acheter des parts dans une compagnie minière locale. Cette fausse information, diffusée dans une partie de la presse africaine, repose sur un reportage faussement attribué à la South African Broadcasting Corporation.

À en croire cette vidéo vue plus de cinq millions de fois ces derniers jours, Volodymyr Zelensky viendrait « d'acquérir 51% des parts de Northam Platinum, l'une des plus grandes sociétés minières de platine d'Afrique du Sud, le prix de l'acquisition étant estimé à environ 1,6 milliard de dollars ». Vérification faite, tout est faux. Contactée par la cellule Info Vérif de RFI, la compagnie en question affirme que « tous les articles de presse, vidéos et messages sur les réseaux sociaux affirmant que le président ukrainien a acquis une participation dans Northam Platinum sont des fausses nouvelles ». « L'actionnariat reste inchangé », ajoute la société.

Sur la forme, ce reportage, siglé du logo « SABC » de la South African Broadcasting Corporation, n'a en réalité pas été produit par la chaîne de télévision sud-africaine. En effet, la vidéo est introuvable sur leur site internet ainsi que sur leurs réseaux sociaux officiels.

Un faux reportage à base d'IA

Dans les faits, le logo du média a été fallacieusement apposé sur des images datées de septembre 2023, lors de la visite de Volodymyr Zelensky dans le pays. Côté son, le commentaire, en anglais, a été généré par une intelligence artificielle (IA), comme le montrent les détecteurs d'IA que nous avons utilisés (DeepFake-O-Meter et Hive Moderation).

Bande son générée par IA

La propagande pro-russe à la manoeuvre

Cette fausse information a été diffusée dans une partie de la presse africaine, spécifiquement au Zimbabwe. Les médias IHarare et News Day ont notamment relayé l'infox sur leur site internet. Sollicitées par RFI, les deux rédactions n'ont jusqu'ici pas donné suite à nos demandes.

Le mode opératoire - faux reportage utilisant l'intelligence artificielle -, les canaux de diffusion utilisés - comptes identifiés comme des relais traditionnels de la propagande du Kremlin et articles dans la presse africaine - ainsi que la cible - Volodymyr Zelensky - montrent que cette infox pourrait s'inscrire dans une vaste campagne de désinformation poussée par un écosystème pro-russe très actif et bien identifié sur les réseaux sociaux.

Ce réseau, précisément épinglé par les analystes de Microsoft, via l'appellation Storm-1516, est à l'origine de nombreuses fausses informations respectant les mêmes codes de fabrication et ciblant quotidiennement l'Ukraine et ses soutiens occidentaux.