Sénégal: Louga - Un officiel insiste sur l'importance de repenser les politiques sociales

Louga — Mamadou Alhadji Ly, conseiller technique chargé du suivi des projets et programmes à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, a insisté lundi à Louga, sur l'importance de repenser les politiques sociales à l'aune des transitions démographiques, écologiques et économiques qui touchent le Sénégal et de nombreux pays d'Afrique subsaharienne.

"Il est important de repenser les politiques sociales à l'aune des transitions démographiques, écologiques et économiques qui touchent le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne", a déclaré M. Ly.

Il intervenait à l'ouverture d'un atelier régional de renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale, un cadre propice à l'évaluation et à la consolidation de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS).

"L'objectif de cet atelier est d'échanger afin de se renforcer mutuellement et de disposer d'outils efficaces pour coordonner et mettre en oeuvre la protection sociale au niveau régional. Comme décliné dans la Stratégie nationale de protection sociale 2016-2035, notre ambition est de disposer d'un système de protection sociale solide, accessible et équitable", a-t-il indiqué.

Il a rappelé que le dernier recensement met en évidence une population majoritairement jeune, souvent sans formation, tandis que le tissu économique reste dominé par l'informel et un secteur de PME/PMI à faible couverture sociale", par rapport aux "défis liés aux chocs climatiques tels que la sécheresse, les inondations et l'avancée de la mer".

La protection sociale, selon lui, n'est pas seulement une question de solidarité nationale, elle constitue aussi un levier de développement humain durable. "Dans ce contexte, a-t-il souligné, la protection sociale reste un pilier central de la cohésion sociale et des politiques publiques".

Remerciant "les autorités administratives pour leur engagement en faveur de la mise en oeuvre de la SNPS", Mamadou Alhadji Ly a rappelé que l'ambition de l'Etat "est de construire un système de protection sociale solide, accessible et équitable, conformément aux agendas internationaux et à la stratégie nationale de développement 2025-2029".

A cet effet, il a insisté sur "la nécessité d'élargir la couverture sociale, d'améliorer les filets sociaux et garantir une gouvernance transparente".

Mamadou Alhadji Ly a plaidé également pour "la création d'un pôle régional de coordination dédié à la protection sociale, conformément aux directives ministérielles".

Il a, en outre, exprimé "sa reconnaissance au projet d'appui à la mise en oeuvre de la SNPS, financé par l'Union européenne à travers Expertise France, pour son accompagnement technique et financier".