Sénégal: Des experts en hydraulique formés aux techniques de production d'une eau de qualité

Hann (Dakar) — Des experts du secteur de l'eau participent à une session de formation en production d'eau de qualité, en gestion des données et en suivi de laboratoire mobile d'eau, au centre d'innovation et d'excellence de la Sen' eau, a constaté lundi l'APS.

Organisée par German Water Partnership (GWP), en collaboration avec l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AFWASA, sigle en Anglais) et Sen' eau, cette session offre aux participants une formation sur le suivi du laboratoire mobile d'eau avancé conçu pour analyser l'eau des zones où l'infrastructure est limitée et sur les pratiques efficaces et modernes de gestion des données.

"Cette formation organisée pour les fournisseurs d'eau est un exercice qui vise à former les acteurs sur la production d'une eau de qualité", a expliqué, à l'ouverture de la session, la cheffe du service formation et gestion des compétences de la SEN 'EAU , Awa Sy.

"L'idée, c'est de former tous les acteurs, que ce soit en milieu urbain que dans les zones rurales, sur les tests et la qualité de l'eau. Cette formation va permettre à ces acteurs de bénéficier d'outils modernes et efficaces pouvant leur permettre de tester la qualité de l'eau avant de la distribuer aux populations", a ajouté Mme Sy, par ailleurs responsable du Centre d'innovation et d'excellence de la Sen' eau.

"C'est une formation qui nous tient à coeur. A Sen' eau, nous désirons fournir aux usagers une eau de qualité, d'où qu'ils se situent à travers le pays, qu'ils soient nos clients ou non", a dit la cheffe du service formation et gestion des compétences de la SEN'EAU.

Awa Sy a rappelé à cette occasion que le crédo du Centre d'innovation et d'excellence de Sen' eau "est d'accompagner la Sen 'eau à l'excellence pour le Sénégal et à la référence Afrique".

"Nous désirons d'être un hub de formation pour apporter notre expérience et notre expertise aux acteurs de l'eau du Sénégal et de la sous-région. Nous savons que c'est par le partage des connaissances et des expertises que nous allons réussir à nous hisser à un niveau qui va nous permettre d'assurer aux usagers une eau de qualité et en quantité suffisante", a encore souligné Mme Sy.