Maroc: Le développement du rugby africain en débat à Saïdia

Saïdia — Les travaux d'un séminaire international sur le rugby africain se sont ouverts, vendredi à Saïdia, avec la participation de responsables et représentants de plusieurs fédérations africaines, d'experts et de spécialistes dans le domaine.

Placé sous le thème «Le développement du rugby africain à travers les volets scolaire, universitaire et olympique», cet événement de deux jours est organisé par la Confédération africaine de Rugby (Rugby Afrique) en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de Rugby et la Société de Développement de Saïdia (SDS), et avec le soutien de l'Agence de développement de l'Oriental (ADO).

Ce séminaire, qui connait aussi la participation de représentants d'institutions publiques et privées, d'universités, d'établissements d'enseignement et de formation, de la Fédération internationale de rugby et de l'Agence française de développement du sport, se veut une occasion pour examiner les moyens de promouvoir la pratique du rugby auprès des jeunes et de son développement dans les milieux éducatifs scolaires et universitaires, contribuant ainsi à la diffusion de la culture du rugby et à élargir la base de ses pratiquants.

Selon les organisateurs, cet événement se veut une opportunité d'approfondir la discussion sur les questions stratégiques les plus importantes qui mettront en évidence les forces et les faiblesses du rugby africain, en sus de mener une réflexion collective afin d'utiliser le sport scolaire, universitaire et olympique comme vecteur et moteur de développement du rugby dans le continent.

L'objectif principal est de permettre à toutes les parties prenantes d'échanger, d'étudier et de travailler ensemble sur les trois composantes du rugby (scolaire, universitaire et olympique) afin de mieux préparer les équipes africaines pour des enjeux majeurs sur le continent, tels que les Jeux africains Scolaires en Algérie (août 2025), les Jeux africains de la Jeunesse en Angola (Décembre 2025), et les Jeux olympiques de la Jeunesse au Sénégal (du 31 octobre au 14 novembre 2026).

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération royale marocaine de rugby, Hicham Oubaja, a souligné que ce forum est bien plus qu'un simple échange d'idées : c'est une étape cruciale vers l'amélioration du rugby africain, aussi bien sur le plan technique que sur le plan des infrastructures sportives et de l'encadrement.

Le développement du rugby africain est devenu une nécessité urgente pour hisser son niveau et assurer son intégration dans la dynamique du système sportif international que connaît actuellement le rugby, d'autant plus que ce sport connaît un développement croissant, a-t-il relevé, mettant l'accent sur le rôle des écoles et des universités aussi bien dans l'élargissement de la base des pratiquants de ce sport que dans la découverte et le perfectionnement des talents.

«Nous espérons que les travaux de ce forum aboutiront à des recommandations pratiques et concrètes qui contribueront à bâtir un rugby africain compétitif, capable de briller sur la scène sportive mondiale», a-t-il dit.

De son côté, Herbert Mensah, Président de la Confédération africaine de Rugby (Rugby Afrique), a rappelé que l'année dernière, Rugby Afrique a organisé sa toute première conférence de développement à Kigali, avec la participation de 14 fédérations, notant que cette année, cet élan est consolidé avec une seconde édition plus importante et plus inclusive à Saïdia, en présence de 23 fédérations.

«Nous sommes ici pour travailler ensemble, partager nos expériences et renforcer notre coopération, afin de bâtir un rugby africain plus structuré, compétitif et pérenne», a-t-il insisté.

Pour sa part, Coralie van den Berg, de la Fédération internationale de rugby (World Rugby), a saisi sa participation à la rencontre de Saïdia pour lancer un appel fort : celui de bâtir ensemble l'avenir du rugby africain, pour offrir aux jeunes filles et garçons un horizon plus prometteur.

World Rugby est pleinement engagé aux côtés de ses fédérations membres à travers des formations et des programmes de soutien financier, a-t-elle enchaîné.

«Pour atteindre nos ambitions communes, nous devons unir nos forces, collaborer étroitement, nous remettre en question et nous fixer des objectifs audacieux. C'est précisément l'objectif de ces deux journées d'échange et de travail», a conclu la représentante de World Rugby.