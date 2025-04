Congo-Kinshasa: Accord minerais contre la sécurité entre la RDC et les USA, 'CADA' demande au Président Félix Tshisekedi de choisir des négociateurs rompus

Le Conseiller Principal Boulos et la Secrétaire d'Etat adjointe aux Affaires Africaines Corina Sanders se sont rendu en République Démocratique du Congo, ce 3 avril. A l'issue de son entretien avec le Président Felix Tshisekedi, le Conseiller Principal Boulos a émis son voeu de faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable dans l'est de la République Démocratique du Congo et promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région.

C'est ainsi que CADA, (Congo Action pour la Diplomatie Agissante) apprécie à juste titre l'Accord en gestation portant minerais contre la sécurité entre la RDC et les USA, dont les préliminaires ont déjà commencé et émet vivement le souhait de voir les Parties arriver à sa signature effective.

Il dénonce, de ce fait, tous les trouble-fêtes, principalement les Congolais qui se mettent en travers cette initiative et investissent Washington où ils arpentent les allées de la nouvelle administration américaines, payant rubis sur ongles des lobbyistes, pour étouffer dans l'oeuf ce projet qui pourrait être bénéfique pour le Congo, pendant que, paradoxalement, ils s'abstiennent de dénoncer le pillage systématique desdits minerais depuis trente ans par le Rwanda et d'autres puissances, ni de stigmatiser des accords de partenariat du genre MOU signé par l'Union européenne et le Rwanda sur les matières stratégiques que ce dernier possède pas et passent sous silence l'accord dit du siècle avec la Chine dont le Gouvernement Félix Tshisekedi s'est fait fort de revisiter les termes afin de revoir à la hausse les profits de la RDC.

CADA note, tout en rappelant que cet accord s'inscrit sans doute dans la suite de ce qui avait été entamé et stoppé, notamment par la crise due au Covid-19, sous le premier mandat du Président Donald Trump avec la détermination de l'Ambassadeur américain d'alors, M. Hamer, que les motivations profondes de la guerre, qui sévit au Congo et qui n'en finit pas depuis trente, sont d'ordre économique.

Les minerais stratégiques et critiques que regorge en suffisance le sous-sol congolais sont ainsi l'objet de convoitise par ces temps de transition énergétique et numérique. Et grandes ou petites, les puissances du monde ont les yeux rivés sur le Congo et passent, le cas échéant, par des intermédiaires, c'est le cas du Rwanda, pour en jouir.

Par conséquent, au lieu de laisser cet ordre de choses servir de carburant pour l'insécurité en RDC, signer un accord avec une grande puissance, en l'occurrence les USA qui sont intéressés par les minerais du Congo pour lesquels ils s'investissent dans la réhabilitation du corridor de Lobito, paraît plus plausible.

Ce serait une manière de diminuer considérablement l'ardeur ou la nuisance de plusieurs intervenants illégaux à l'est (étrangers comme nationaux) dans l'exploitation des minerais, principalement les 3T (tantale, étain et tungstène) et l'or étant donné que la sécurité de la région sera un des paramètres fondamentaux qui va entrer en ligne de compte dans l'exploitation des minerais si jamais l'accord est conclu.

En effet, le contrat, dont question, vaut la peine. Ceci dans la mesure où le Congo éprouve encore beaucoup de peine pour se sécuriser et maîtriser le flux des minerais qui y sont extraits par des acteurs divers et qui s'évanouissent, par fraude et contrebande avec l'aide des pays voisins, singulièrement le Rwanda et l'Ouganda, en Asie, Europe et en Amérique du Nord.

Il s'avère donc, ainsi que souligné dans de nombreux rapports de l'ONU ainsi que de certaines ONG internationales, que le pillage des ressources naturelles congolaises, quels qu'en soient les moyens, est au centre des guerres qui ravagent le Congo.

De ce fait, l'exemple angolais avec l'anéantissement de l'UNITA, sur fond d'un accord économique, pourrait inspirer les autorités congolaises. Il en est de même du contrat à venir entre les USA et l'Ukraine. Donc, il est possible que les minerais riment avec la paix au lieu d'être une malédiction comme c'est le cas en RDC jusque-là. Mais, pas à n'importe quelles conditions.

CADA est donc d'avis que ce rêve peut se transformer en réalité, mieux se convertir en succès, pourvu que les Autorités congolaises fassent preuve d'un engagement, d'une détermination, et disposent d'un cahier de charges reprenant leurs desiderata. A cet effet, il recommande au Président de la République de :

1- Mettre sur pied une seule et véritable équipe pluridisciplinaire des négociateurs rompus composée des ministres sectoriels (Affaires étrangères, Mines, Commerce extérieur, Portefeuille, Finances) et des techniciens issus de la Gécamines et de SAKIMA, entreprises étatiques détentrices des gisements miniers, du Cadastre minier, de l'IGF (Inspection Générale des Finances) et autres experts si possible.

Ce qui éviterait des télescopages des délégations comme lors des contacts préliminaires ;

2- Associer les délégués des Entreprises minières opérant notamment à l'est du pays et détentrices des titres miniers parce qu'ils connaissent les problèmes de plusieurs ordres qui se posent par rapport à l'exploitation minière, les réformes réalisées ou à réaliser pour la maîtrise du flux des minerais sur le territoire national afin que le pays joue le rôle de premier plan dans la production de certains minerais, dont le coltan, ainsi que les stratégies mises en place par des pays voisins, en l'occurrence le Rwanda, pour attirer les minerais du Congo. En outre, ils peuvent donner des pistes de solutions pour une meilleure harmonisation avec des éventuels investisseurs américains à l'occasion de cet accord.

Ce qui pourrait éviter des couacs survenus avec l'accord avec les Qataris, à travers les entreprises Primeira Gold et Primeira Metal ;

3- Anticiper sur certaines exigences des partenaires américains, notamment l'assainissement du climat d'affaires, le bannissement de la corruption et l'administration judicieuse de la justice pour mettre à l'abri des investisseurs.