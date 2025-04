Maroc: Présentation de la nouvelle édition du Guide référentiel des conseillers en affaires parlementaires

Rabat — Le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement a présenté, lundi à Rabat, la nouvelle édition révisée et actualisée du Guide référentiel des conseillers en affaires parlementaires, après sa mise en conformité avec la version amendée du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.

Présenté lors d'une rencontre de communication réunissant les conseillers en affaires parlementaires issus de divers départements ministériels, ce guide tend à jeter la lumière sur les mécanismes de l'action parlementaire et à faciliter l'assimilation des missions et responsabilités incombant à ces conseillers en matière de suivi de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne leurs départements respectifs au sein du Parlement.

Il vise également à simplifier les informations juridiques fondamentales permettant de rationaliser le suivi et renforcer l'efficacité de l'action parlementaire en matière de législation, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

Dans une allocution de circonstance, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que cette rencontre représente une occasion propice pour promouvoir la communication, la concertation et le dialogue autour des questions liées à la coordination et à la coopération entre le gouvernement et le Parlement.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté du ministère d'assumer ses attributions, tout en valorisant le rôle du conseiller en affaires parlementaires en tant que maillon essentiel dans la relation Gouvernement-Parlement, investi d'un ensemble de missions exigeant une maîtrise approfondie des mécanismes d'action parlementaire.

À ce propos, M. Baitas a rappelé le bilan positif des relations de coopération entre le gouvernement et le Parlement au cours de la session d'octobre de la présente année législative, grâce à la consolidation continue de la dynamique de l'action gouvernementale au sein de l'institution législative, comme en témoignent divers indicateurs quantitatifs et qualitatifs, aussi bien dans le domaine législatif qu'en matière de contrôle et de l'évaluation des politiques publiques.

Cette rencontre a été également marquée par la présentation du programme électronique intégré du ministère, dédié au traitement des questions parlementaires via l'espace numérique réservé aux différents départements gouvernementaux pour la gestion des travaux gouvernementaux au Parlement.

Ce dispositif constitue l'une des composantes du système d'information intégré chargé de la gestion et du suivi des travaux législatifs, du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques.