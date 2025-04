Maroc: La Maison de maternité d'Aït Baha, un exemple de l'engagement constant de l'INDH en faveur de la santé maternelle et infantile

L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), s'engage sans faille en vue de rapprocher les établissements de santé des femmes, et partant réduire les taux de mortalité maternelle et améliorer les indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l'enfant.

Dans la province de Chtouka-Aït Baha et au titre de 3ème phase de l'INDH, de nombreux projets médico-sociaux ont vu le jour pour un montant global de 15 millions de dirhams (MDH) et ce dans l'objectif de rapprocher les soins médicaux des citoyens, notamment en milieu rural avec un accent particulier sur la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.

Parmi ces projets à fort impact sur la santé de la femme, figure Dar Al Oumouma (Maison de la maternité) d' Aït Baha, mise en service en 2022, dans le cadre du quatrième programme de l'INDH relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Gérée par la l'association "L'amitié", cette structure à vocation médico-sociale offre des services sanitaires de proximité au profit des femmes enceintes issues des zones montagneuses et reculées de la commune d'Aït Baha.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association, Mohamed Ben Tajer, a souligné que cette Maison de maternité vient renforcer l'offre des établissements de santé dédiés aux femmes enceintes en milieu rural au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha, permettant ainsi à cette frange de la société de bénéficier des consultations médicales, des services de santé de proximité et d'un suivi régulier assuré par le personnel médical et paramédical.

Dotée de plusieurs dépendances visant à garantir un environnement approprié pour l'accouchement, cette structure de santé organise régulièrement des campagnes de sensibilisation en faveur de femmes issues des zones montagneuses sur la santé maternelle et infantile, a-t-il noté.

Pour sa part, la Cheffe de la Division de l'action sociale à la province de Chtouka-Aït Baha, Fatimzahra Diya, a indiqué que la réalisation de cette Maison de maternité de nouvelle génération, a nécessité un investissement global de 6 MDH, ajoutant que cette structure intégrée de santé à vocation médico-sociale s'acquitte d'un rôle majeur, en terme de promotion de la santé maternelle et infantile.

En somme, l'INDH forte de sa philosophie pragmatique et de son engagement inlassable envers la promotion des secteurs sociaux, poursuit ses efforts constants pour l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile aussi bien à l'échelle nationale comme au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha.