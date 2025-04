Maroc: Casablanca-Settat au coeur de la dynamique ambitieuse de promotion du sport au pays

Casablanca — La région Casablanca-Settat connaît ces dernières années, un grand essor dans le domaine sportif, porté par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion du secteur sportif et pour faire de ce dernier un levier de développement régional.

La commémoration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix (6 avril), est l'occasion de mettre en lumière les différents programmes et initiatives réalisées dans la région Casablanca-Settat, ainsi que d'autres en cours de réalisation pour la préparer à accueillir des événements d'envergure internationale selon les normes les plus exigeantes en la matière.

Ainsi, la région Casablanca-Settat oeuvre pour faire de la pratique sportive un levier du développement humain et territorial intégré, dans le cadre d'un Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, qui propose une vision stratégique ambitieuse pour le secteur sportif. Ce programme inclut un ensemble de projets et initiatives sportifs auxquels est alloué un budget global d'environ 6,5 milliards de dirhams (MMDH), selon des données que vient de rendre publiques le Conseil de la région, à l'occasion de cette Journée internationale du sport.

Afin de mettre en oeuvre cette stratégie et de réaliser cette ambition collective de développement du secteur sportif dans la région, le Conseil de la région Casablanca-Settat a noué des partenariats stratégiques, aboutissant à la réalisation de plusieurs projets et à la programmation d'autres dans diverses provinces et préfectures de la région.

Ces projets comprennent, notamment, la réhabilitation de 9 stades de football à Casablanca (Larbi Zaouli, Père Jégo, Moulay Rachid, Larbi Ben barek, Tissima, Wydad, Raja, Roches Noirs et Al Walfa), en vue d'accompagner l'organisation des événements parallèles de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, pour un budget total de 200 millions de dirhams (MDH).

Il s'agit également de la réhabilitation du complexe sportif Ahmed Ahras à Sidi Bernoussi (36 MDH), de l'aménagement de la salle couverte du stade Derb Ghalef (12 MDH), de la réhabilitation des stades SANDAY à Sbata (3,2 MDH), ainsi que de l'aménagement de 21 terrains de proximité en milieu rural dans diverses communes rurales de la région pour un budget global de 18 MDH.

Ces projets, ajoute le Conseil de la région, comprennent également la construction et l'équipement du siège de l'Académie marocaine de surf et la formation de ses entraîneurs et animateurs à la commune de Cherrate, dans la province de Benslimane, d'un coût de 2,4 MDH.

D'autre part, la région Casablanca-Settat voit naitre des centres universitaires de formation en football à Bouskoura (avec un budget global de 500 MDH), à Médiouna (165 MDH), et à Azemmour (80 MDH).

Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l'Espagne et le Portugal, la région Casablanca-Settat a programmé des projets structurels liés aux infrastructures sportives, conformes aux normes internationales.

Ces projets, précise le Conseil de la région, incluent également la réalisation du centre international de diffusion à Casablanca, avec un budget global de 400 MDH, ainsi que le projet de réhabilitation des axes routiers reliant le Grand Stade Hassan II à la province de Benslimane et à la préfecture de Mohammedia, avec un coût total d'environ 5 MMDH.

En raison du rôle croissant du sport en tant que levier majeur du développement économique et social, la région oeuvre aussi à la réalisation de plusieurs projets visant à améliorer la qualité des performances sportives au niveau régional, national et international, lors de diverses manifestations sportives.

Ces projets concernent notamment l'aménagement de la zone Lahjajma au niveau de l'arrondissement d'Anfa à Casablanca, avec un budget global de 300 MDH, ainsi que la création d'un village sportif dans l'arrondissement de Mers Sultan à Casablanca, pour un montant total de 30 MDH.

Ces projets portent également sur la création de 3 espaces dédiés à la mise en place d'un programme sportif et éducatif dans 3 écoles primaires publiques, bénéficiant à 1800 élèves, pour un budget total de 3 MDH, ainsi qu'un programme de soutien à 50 jeunes dans les métiers du sport dans la région, avec un budget global de 2 MDH.

Dans ce sens, le Conseil régional soutient également les ligues régionales à travers les fédérations sportives royales, avec un budget total de 175 MDH. Ce soutien bénéficie aux équipes sportives de football, ainsi qu'aux clubs de handball, de basket-ball, de boxe, de Kick-Boxing, de Taekwondo, de Jiu-Jitsu, du Cyclisme, et des sports pour malvoyants et aveugles.

Le Conseil soutient aussi l'organisation de plusieurs événements sportifs nationaux et internationaux, dont le marathon international de Casablanca et les courses de Hay Hassani et Dar Bouazza.

C'est ainsi que la région Casablanca-Settat s'engage activement dans la dynamique en cours dans le Royaume ambitionnant de faire du secteur sportif un levier majeur du développement, tout en le consolidant comme un pilier dans les politiques économiques et sociales.