Maroc: Global Money Week 2025 - L'AMMC s'engage pour l'éducation financière

Casablanca — L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), en collaboration avec la Fondation Marocaine pour l'Éducation Financière (FMEF), réaffirme son engagement en faveur de l'éducation financière et se mobilise pour la 13e édition de la Global Money Week.

Initiée par le Réseau international de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l'éducation financière (OCDE/INFE), la Global Money Week est une campagne mondiale visant à sensibiliser les jeunes à la gestion financière et à les aider à prendre des décisions éclairées pour leur avenir financier, indique l'AMMC dans un communiqué.

L'édition 2025, qui débute le 7 avril, se tient sous le thème "Think before you follow, wise money tomorrow" et connaît la participation de plusieurs institutions marocaines au côté de la FMEF, poursuit la même source.

Au Maroc, depuis son lancement en 2012, la Global Money Week a mobilisé 123 organisations, touchant directement 753.317 enfants et jeunes, ainsi que 8.141 adultes.

L'impact indirect s'est étendu à près de 2,6 millions de personnes, confirmant l'importance de cette initiative dans le Royaume.

Pour sa participation à cette 13e édition, l'AMMC a prévu un programme riche et diversifié, comprenant des journées d'immersion et des conférences à destination des étudiants des grandes écoles et universités ainsi que l'organisation de la 5e édition de la compétition "Quiz Finance", destinée aux lycéens dans plusieurs villes du Royaume.

L'AMMC met également à disposition du public de nouveaux supports pédagogiques, notamment deux nouvelles éditions du guide de l'investisseur, des fiches thématiques, des messages d'éducation financière diffusés sur les radios et réseaux sociaux ainsi que de nouveaux quiz thématiques intégrés à l'application "Quiz Finance".

L'ensemble de ces contenus sera disponible sur la plateforme "Le Marché des Capitaux pour Tous", le portail web dédié à l'éducation financière de l'AMMC.