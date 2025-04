Ile Maurice: Dharamdev Pittea - «Nous prévoyons des diplômes avancés et des masters, conformes aux normes d'Interpol»

interview

Le Malaysian Consortium for Education Mauritius (MCEM) marque une nouvelle étape dans son engagement à répondre aux besoins du marché mauricien en matière de formation. Face à des défis de plus en plus complexes, les forces policières bénéficient de la collaboration du MCEM avec le Saito University College, en Malaisie, pour offrir des formations spécialisées et adaptées aux exigences modernes de la police. Dès le mois de juin, ces programmes renforceront les compétences des officiers, en mettant l'accent sur des domaines clés tels que la cybercriminalité, la gestion des crises et le leadership en sécurité publique. Cette collaboration vise à doter les forces de l'ordre des outils nécessaires pour faire face aux évolutions rapides du crime et améliorer l'efficacité opérationnelle de la police mauricienne.

Quels sont les cours spécifiques qui seront proposés aux policiers en juin et quels sont les principaux résultats d'apprentissage attendus de ces programmes ?

Le premier cours qui sera introduit dans le cadre de cette collaboration est le Diploma in Law Enforcement Administration, un programme développé conjointement par le MCEM et le Saito University College. Ce programme complet est spécifiquement conçu pour les policiers, les responsables de la conformité, les consultants juridiques et les professionnels impliqués dans l'application de la loi et la conformité réglementaire. Il couvre un large éventail de sujets et garantit que les participants développent une expertise pertinente pour l'industrie.

Le programme vise à renforcer les compétences en leadership et en prise de décision, des éléments essentiels pour les professionnels de l'application de la loi. Il permet également d'améliorer la compréhension du système de justice pénale, des cadres juridiques et de la conformité réglementaire. Les participants auront l'occasion d'affiner leurs techniques d'enquête, notamment en matière d'analyse criminelle et de gestion des preuves.

Le programme aborde aussi des défis contemporains tels que la cybercriminalité, la fraude financière et les activités criminelles transnationales. Enfin, il développe des compétences pratiques, permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle tout en garantissant le respect des normes éthiques et juridiques. Conçu pour combler le fossé entre la théorie et la pratique, ce programme prépare les officiers à faire face aux défis de l'application des lois avec confiance et compétence.

En quoi ce programme vient-il compléter ou se distinguer du diplôme en «Police Studies» proposé par l'université de Maurice (UoM) ?

Les programmes du Saito University College sont conçus pour compléter plutôt que concurrencer le diplôme en Police Studies bien établi de l'UoM. Notre objectif est de proposer une formation spécialisée axée sur les besoins du secteur, visant à améliorer les compétences des professionnels de l'application de la loi, en mettant l'accent sur un apprentissage pratique et axé sur les compétences.

Alors que les diplômes traditionnels mettent l'accent sur les bases théoriques, les cours du Saito University College privilégient les applications concrètes, telles que l'enquête sur la cybercriminalité, la comptabilité judiciaire, la négociation en situation de crise et le leadership en sécurité publique. Nos programmes intègrent les domaines des affaires, de la technologie et de la gestion avec les études de sécurité, offrant ainsi des perspectives de carrière plus larges (par exemple, la sécurité d'entreprise, la gestion des risques) au-delà des rôles traditionnels de la police.

Grâce à l'expertise de la Malaisie en matière de prévention du crime transnational et de lutte contre le terrorisme, nous offrons des perspectives sur les meilleures pratiques internationales, préparant ainsi les professionnels mauriciens à des collaborations transfrontalières. Cette synergie garantit que les diplômés des deux institutions bénéficient à la fois d'une profondeur théorique grâce à l'UoM et d'une expertise appliquée grâce à Saito, créant ainsi un vivier de talents plus solide pour le secteur de la sécurité à Maurice.

Quelles sont les qualifications et expertises des formateurs du Saito University College et comment leur expérience permettra-t-elle de répondre aux besoins spécifiques des forces de police mauricienne ?

Les membres du corps enseignant qui dirigent ce programme sont des professionnels hautement qualifiés, ayant une vaste expérience dans les domaines de l'application de la loi, des études juridiques et de la conformité réglementaire. Un nombre significatif d'entre eux sont d'origine mauricienne, y compris d'anciens Deputy Commissioners of Police, des professionnels du droit de haut niveau et des experts en conformité. Cela garantit que le programme est ancré dans le contexte local de l'application de la loi tout en intégrant les meilleures pratiques mondiales.

De plus, nous avons la Flying Faculty du Saito University College, apportant une expertise supplémentaire grâce à des formateurs ayant une expérience pratique dans l'application de la loi. Leur parcours comprend le service dans des unités d'enquête criminelle, des organismes de régulation et des systèmes judiciaires, offrant ainsi aux étudiants des perspectives pratiques et des applications concrètes.

Le programme est conçu pour bénéficier non seulement aux policiers, mais aussi aux professionnels de la conformité, de l'investigation des fraudes et de l'application des réglementations. En outre, des professeurs invités du Saito University College apporteront des connaissances spécialisées dans des domaines telles que la gestion de la cybercriminalité et les études de sécurité. Un aspect clé de cette collaboration est l'effort continu d'adaptation du programme aux besoins évolutifs du secteur de l'application de la loi à Maurice, à travers des ateliers et des échanges avec les professeurs.

Les cours mettront-ils davantage l'accent sur les compétences pratiques ou sur les connaissances théoriques, et comment contribueront-ils à améliorer les performances et l'efficacité globale des forces de police à Maurice ?

Les cours adopteront une approche équilibrée qui intègre à la fois les connaissances théoriques et les compétences pratiques, afin de garantir que les officiers soient bien préparés aux complexités du travail policier moderne. Bien que les concepts fondamentaux de la justice pénale et de l'application de la loi soient abordés, une attention particulière sera portée à la formation pratique. Les officiers participeront à des formations basées sur des scénarios, à des ateliers d'enquête et à des simulations réelles, ce qui renforcera leurs capacités de prise de décision, de résolution de problèmes et d'élaboration de stratégies de réponse.

En combinant théorie et applications concrètes, ce programme contribuera de manière significative à améliorer les performances et l'efficacité des forces de police mauriciennes. Les officiers acquerront des compétences analytiques accrues, leur permettant de mener des enquêtes de manière plus efficace. Le programme vise également à développer des qualités de leadership, en dotant les participants des compétences nécessaires pour assumer des rôles de supervision et de gestion au sein des forces de police.

Y a-t-il des projets à long terme visant à renforcer la collaboration entre le MCEM et le Saito University College, notamment par le développement de formations ou de certifications plus spécialisées pour les forces de l'ordre ?

Le MCEM et le Saito University College considèrent ce partenariat comme un engagement à long terme pour faire progresser l'éducation des forces de l'ordre à Maurice. Notre feuille de route inclut plusieurs initiatives. Tout d'abord, nous prévoyons des certifications spécialisées telles que des formations courtes en criminalistique numérique, lutte contre le blanchiment d'argent et sécurité maritime, spécifiquement adaptées aux besoins régionaux. Nous envisageons également le lancement de diplômes avancés et de programmes de master, potentiellement axés sur l'administration de la justice pénale ou le leadership en sécurité publique, alignés sur les normes internationales, telles que celles d'Interpol et d'Aseanapol.

En outre, nous mettons en place des initiatives de recherche conjointes entre les forces de l'ordre mauriciennes et des experts malaisiens afin d'affronter les menaces émergentes telles que la cybercriminalité et la traite des êtres humains. Nous envisageons aussi l'intégration de la technologie, en tirant parti des partenariats de Saito avec des entreprises technologiques afin d'introduire des formations basées sur les simulations, telles que l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'analyse de scènes de crime. Enfin, nous explorons des programmes coopératifs où les officiers mauriciens pourraient se former en Malaisie, favorisant ainsi l'échange de connaissances et renforçant les liens bilatéraux en matière de sécurité.