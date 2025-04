Ile Maurice: «Devdas» - La tragédie des amours impossibles

Après un triomphe à Paris, la comédie musicale Devdas s'apprête à envoûter le public mauricien. Adapté du célèbre film bollywoodien de Sanjay Leela Bhansali sorti en 2002, ce spectacle, qui s'annonce grandiose, sera présenté du 9 au 20 avril au Caudan Arts Centre.

Fruit d'une collaboration entre Live Nation France et AGP World, l'un des principaux producteurs de théâtre en Inde, Devdas - Le Musical donne vie à l'une des histoires d'amour les plus poignantes de la littérature indienne. Sur une scène transformée en fresque immersive, la tragédie des amours impossibles de Devdas, Paro et Chandramukhi se déroule au rythme de musiques envoûtantes et de chorégraphies captivantes.

Dans une mise en scène spectaculaire inspirée de Broadway, la production utilise des technologies de pointe pour recréer l'atmosphère envoûtante de Calcutta. Entre jeux de lumières sophistiqués et effets spéciaux saisis- sants, les spectateurs seront transportés dans l'univers riche et coloré de l'oeuvre. Toutefois comme l'indique la comédienne de renom, Bhavna Pani, au journal La Croix, il ne faut pas s'attendre à une simple transposition du film sur scène.

Outre Bhavna Pani, Arif Zakaria fait également parti de la distribution. -Devdas - Le Musical puise dans la bande-son originale du film de 2002 et intègre également de nouvelles compositions. Parmi les voix emblématiques qui l'interprètent, on retrouve Shaan, Kailash Kher, Alka Yagnik et Suresh Wadkar. Les chorégraphies, signées Devendra Singh (Debu), allient avec brio danse classique et contemporaine indienne.

Le spectacle, qui a déjà conquis le public parisien avec cinq représentations à guichets fermés au Grand Rex, avec plus de 12 000 billets vendus en un week-end, promet une expérience unique aux spectateurs mauriciens. Les billets sont disponibles au Caudan Arts Centre.