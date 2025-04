Congo-Kinshasa: Plusieurs établissements de santé pillés à Walikale par des présumés rebelles du M23

La société civile de Walikale au Nord-Kivu, dénonce le pillage systématique de plusieurs hôpitaux et centres de santé par des éléments présumés de la rébellion M23 entre le 3 et le 4 avril 2025. Ces actes ont particulièrement touché la zone de santé de Kibua, où l'hôpital général de référence et le centre de santé de Mungazi ont été dépouillés de leurs équipements biomédicaux, administratifs et médicaux.

Selon Fiston Misona, président de la coordination territoriale de la société civile, les rebelles ont démantelé les panneaux solaires, emporté les médicaments essentiels et détruit des documents administratifs. Le centre de santé de Kishanga, situé à une dizaine de kilomètres, a subi le même sort, avec le vol d'équipements énergétiques et de stocks pharmaceutiques.

Ces pillages interviennent dans un contexte où 9 structures sanitaires sur 18 dans la zone de santé de Walikale avaient déjà été saccagées entre le 17 et le 23 mars lors de l'avancée initiale du M23.

Ces destructions privent les populations locales, déjà vulnérables, d'accès aux soins de base, notamment pour les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Le témoignage d'un prestataire de santé à Kibua est sans équivoque : « Sans l'aide du gouvernement et de ses partenaires, notre structure aura du mal à se relever ». La situation est d'autant plus critique que plus de 700 déplacés s'étaient réfugiés dans l'hôpital général de Walikale fin mars, selon MSF.

Appels à l'action internationale

La société civile exige une réponse judiciaire contre les auteurs de ces exactions, qualifiées de violations flagrantes du droit humanitaire. Elle en appelle aux autorités congolaises, de protéger les civils sur l'axe Walikale-Masisi, où les rebelles renforcent leurs positions : Depuis que Le m23 se retirent du chef-lieu du territoire de Walikale prenant la direction de l'axe Walikale - Goma, des actes de violation de droits humains se multiplient sur leur passage.

