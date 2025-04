Cote d'Ivoire: Fomci 2025 - Souleymane Diarrassouba rassurant quant à la détection et la formation des jeunes talents

Au cours de la visite des stands de la 3e édition de la Foire du made in Côte d'Ivoire (Fomci 2025) le 4 avril 2025, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a eu un mot d'encouragement pour chacun des exposants. Il a surtout réitéré l'engagement du gouvernement en faveur de la détection et la formation des jeunes talents qui promeuvent le savoir-faire ivoirien.

D'où les 118 milliards de FCfa dégagés pour créer des opportunités d'embauche et d'auto-emploi pour 500 mille jeunes dans le cadre du Plan national de développement (Pnd 2021 - 2025). Le disant, le ministre revenait ainsi sur les propositions et recommandations issues des échanges du panel de la veille sur la mobilisation des financements pour les entrepreneurs et porteurs de projets.

À chaque arrêt, Dr Souleymane Diarrassouba a invité les opérateurs économiques à s'appuyer davantage sur les jeunes et leur rapide maîtrise des Tic et de l'Intelligence artificielle.

Ces conseils ont été repris un peu plus tard par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Ba, au cours d'une visite des stands. La cheffe de la mission diplomatique américaine en Côte d'Ivoire s'est également félicitée de ce que des entreprises nées de l'opportunité qu'avait eu la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'Agoa (African growth and opportunity act, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique) qui donne accès au marché américain à des produits spécifiques.

La diplomate n'a pas manqué de dire son satisfécit de voir parmi les exposants, des entreprises américaines installées en Côte d'Ivoire.

Le directeur général de l'Organisation des nations unies pour le développement industriel (Onudi), Gerd Müller, qui a fait le tour des exposants dans l'après-midi, accompagné du commissaire général de la Fomci 2025, Aimé Koizan, a dit sa fierté de la volonté du gouvernement clairement affichée en faveur de la valorisation du potentiel local et notamment l'accélération du processus de réalisation de la sécurité alimentaire.

Il a réitéré le soutien de son institution à l'ensemble des initiatives locales en matière, notamment de nouvelles technologies, de process innovants, et d'énergies renouvelables pour accompagner le renforcement de l'industrialisation au coeur de la stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire.

Gerd Müller a adossé cet engagement de l'Onudi à la mobilisation des jeunes entrepreneurs ivoiriens et le dynamisme dont ils font preuve, selon lui.