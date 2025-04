Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 avril 2025

L'ONU s'engage à œuvrer pour un monde juste et digne, en mémoire des victimes et des rescapés du génocide au Rwanda

« En cette journée du souvenir, engageons-nous à être vigilants et à œuvrer de concert à bâtir un monde de justice et de dignité pour tous et toutes, en mémoire de toutes les victimes et de toutes les personnes rescapées du génocide au Rwanda ». C’est la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies M. Antonio Guterres à l’occasion de la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, célébrée ce 07 avril 2025.

Établie par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2003, le 7 avril 1994 marque le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda, perpétré par le gouvernement extrémiste Hutu.

Pour rappel, dans les 100 jours qui ont suivi, plus d'un million de membres de la minorité Tutsis ont été systématiquement assassinés. Des Hutus modérés et d'autres opposants aux massacres ont également été tués au cours de cette période. (Source allAfrica)

Inondations de Kinshasa : Tshisekedi annonce la tenue imminente d’une réunion de crise

Une réunion de crise sur les inondations ayant frappé Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sera bientôt tenue pour venir en aide aux victimes, a annoncé ce lundi 7 avril 2025, le Président Tshisekedi, à l’ouverture de l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

« Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l’endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d’angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt, personnellement, une réunion de crise avec les membres du gouvernement », a fait savoir le Chef de l’État congolais. (Source mediacongo)

Cap Lopez : avec le LNG Bayelsa, Perenco positionne le Gabon comme futur hub gazier régional

Dans un contexte de mutation énergétique mondiale, le groupe Perenco, via sa filiale spécialisée Dixstone, renforce sa présence au Gabon avec un projet gazier d’envergure évalué à un milliard de dollars. L’arrivée du méthanier LNG Bayelsa, en cours de conversion en unité de stockage flottante (FSU), marque une avancée majeure dans la mise en œuvre du terminal FLNG au Cap Lopez, moteur stratégique de la diversification énergétique gabonaise.

Le 12 mars dernier, le méthanier LNG Bayelsa, désormais rebaptisé FSU LNG Cap Lopez, accostait au port de Khalid à Charjah, aux Émirats arabes unis, pour entamer sa transformation. Construit en 2003 et doté d’une propulsion à turbine vapeur, le navire va devenir l’unité flottante de stockage du futur terminal de liquéfaction de gaz naturel liquéfié (GNL) au Cap Lopez. (Source GabonMediaTime)

Grève dans le secteur Éducation-formation en Côte d’Ivoire : Le gouvernement ouvert au dialogue

La séance de salut aux couleurs du 7 avril 2025 au ministère d’Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a revêtu une saveur particulière, car elle a été dédiée à tous les enfants de Côte d’Ivoire.

Pour la ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, les revendications des syndicats du secteur Éducation-Formation sont légitimes. Toutefois, elles ne doivent en aucun cas compromettre ce droit essentiel. Toute fermeture d’école prive directement les enfants de leurs droits fondamentaux et met en péril leur avenir. (Source fratmat)

Bénin: débats autour d'une loi qui interdit aux rois et chef traditionnels de s’impliquer en politique

Au Bénin, une loi pour reconnaître et réorganiser la chefferie traditionnelle a été votée le mois dernier par les députés. On attend sa promulgation pour son application. Une partie de cette loi interdit l’implication des rois et chef traditionnels dans la politique. Ils doivent s’abstenir de toute activité politique et faire preuve de réserve et d’impartialité sous peine de sanction, dit la loi. Détails.

Plus de roi, de chef supérieur ou coutumier membre d’un parti politique, plus de tête couronnée avec un mandat électif : la loi votée au Bénin est claire, elle leur interdit formellement de faire de la politique. C’est « incompatible », selon le président de la commission des lois du Parlement. La République attend d’eux « un devoir de neutralité et de réserve ». Ils ont toujours été très actifs lors des élections. (Source RFI)

Algérie : saisie de 41 kg de cocaïne à Adrar

En Algérie, l’Armée nationale populaire (ANP) a intercepté 25 millions de comprimés, tandis que les Douanes ont saisi 11 millions de comprimés psychotropes.

Une opération conjointe menée mercredi dans la région d’Adrar, au sud-ouest du pays, a permis la saisie d’une importante quantité de cocaïne, estimée à 41 kilogrammes, selon une source sécuritaire.

Cette intervention, réalisée par des unités combinées de l’ANP, des Douanes et de la Sûreté nationale, a eu lieu dans le secteur militaire d’Adrar, relevant de la 3e Région militaire. Un véhicule utilitaire a également été saisi lors de l’opération. (Source apanews)

Sénégal : L’État vise une reconstruction de ses capitaux

En réponse aux profondes implications financières que rencontrent la compagnie aérienne Air Sénégal et l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), le gouvernement du Sénégal a révélé une suite d’initiatives destinées à garantir la relance durable de ces deux entités cruciales pour le secteur aérien national. Il s’agit du règlement des dettes opérationnelles d’Air Sénégal d’ici fin juin 2025, une révision intégrale de sa gestion et la reconstruction de ses capitaux propres.

Face aux graves difficultés financières que traversent la compagnie aérienne Air Sénégal et l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), le gouvernement sénégalais, a dévoilé début avril, une série de mesures pour assurer la relance durable de ces deux acteurs clés du transport aérien national. Il s’agit de l’apurement des dettes d’exploitation d’Air Sénégal d’ici fin juin 2025, de faire un audit complet de sa gestion et la reconstitution de ses fonds propres. (Source Africa 24)

Urbanisation et résilience : Lomé trace la voie de l’habitat d’urgence

Du 1er au 3 juillet, Lomé deviendra le centre névralgique de la réflexion francophone sur l’habitat d’urgence à l’occasion du tout premier Forum du Réseau Habitat d’Urgence Francophone.

Organisé en partenariat avec l’École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU), cet événement réunira des experts, décideurs, urbanistes, chercheurs et acteurs du développement autour d’un enjeu fondamental : repenser l’assistance en habitat d’urgence dans l’espace francophone.

Placée sous le thème « Repenser l’assistance en habitat d’urgence : unir les acteurs, innover et agir durablement », la rencontre vise à créer un cadre de collaboration efficace et à faire émerger des solutions concrètes aux défis croissants liés à l’urbanisation rapide, aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux déplacements de populations. (Source togonews)

Libye : la Banque centrale dévalue le dinar de plus de 13%

La Banque centrale de Libye a annoncé hier une réduction de 13,3 % du taux de change du dinar libyen, le fixant à 5,57 dinars pour un dollar américain.

Cette décision intervient dans un contexte économique difficile, marqué par des hausses des dépenses publiques et une demande accrue en devises étrangères.

Le gouverneur de la Banque, Naji Issa, a déclaré que des mesures décisives s'imposent, notamment une révision du taux de change pour maintenir l'équilibre économique. Il a souligné l'absence d'avancées visant à unifier les dépenses entre les gouvernements de l'est et de l'ouest du pays. (Source Africanews)

Niger : arrestation d’un commandant indépendantiste malien de l’armée de l’Azawad

Inkinane Ag Attaher, un déserteur de l’armée malienne ayant rejoint les rangs du Front de libération de l’Azawad en 2012, a été arrêté dans le sud du Niger, d’où il pourrait être extradé.

Un commandant du Front de libération de l’Azawad (FLA), une coalition de groupes indépendantistes du nord du Mali, a été arrêté la semaine dernière au Niger, a appris l’AFP ce lundi 7 avril 2025 de sources locales et sécuritaires.

Le FLA a été créé en novembre 2024 par la fusion de plusieurs groupes indépendantistes à dominante touarègue qui revendiquent le territoire de l’Azawad, dans le nord du Mali. (Source Jeune Afrique)