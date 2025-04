Ile Maurice: Sanjana Gobin-Rambhojun - «L'exposition répétée à des vidéos violentes augmente l'agressivité»

interview

L'exposition aux écrans n'apporte pas que du négatif aux enfants et adolescents. Mais une exposition prolongée peut créer une addiction dangereuse. La psychologue clinicienne Sanjana Gobin-Rambhojun l'explique.

Pourquoi les jeunes passent-ils autant de temps sur leur téléphone ?

Les téléphones apportent une gratification immédiate : on peut discuter avec des amis, regarder des vidéos, jouer ou découvrir des contenus en un clic. Les réseaux sociaux renforcent cette pression d'être constamment connecté, pour ne rien manquer. Mais il y a aussi un facteur lié au développement du cerveau des adolescents. Celui-ci est encore en maturation, notamment pour la gestion des impulsions et la prise de décisions. Cela explique pourquoi ils sont parfois incapables de résister à la tentation de consulter leur téléphone, même lorsqu'ils savent qu'ils devraient se concentrer sur autre chose.

Quels sont les dangers des vidéos violentes ou des contenus inappropriés ?

L'exposition répétée à des vidéos violentes peut réduire la sensibilité à la violence et augmenter l'agressivité. De plus, un accès facile à des contenus interdits aux mineurs, comme la pornographie ou des images de drogue et d'alcool, peut distordre la vision du monde des jeunes et influencer leurs choix. Cela peut créer des attentes irréalistes et affecter leur manière de penser et de se comporter.

L'addiction aux écrans : comment savoir si c'est un problème ?

Passer beaucoup de temps sur un écran ne constitue pas nécessairement un problème. Cependant, certains signes peuvent être révélateurs :

· L'incapacité à pouvoir se passer de son téléphone, même lorsqu'il faudrait faire autre chose.

· Le stress ou la frustration lorsqu'il n'a plus accès à son écran.

· Le désintérêt pour les activités en famille ou avec des amis.

· Un sommeil perturbé ou une fatigue fréquente en raison du temps passé devant l'écran.

· Reconnaître ses propres déclencheurs est essentiel. Par exemple :

· Vais-je sur mon téléphone quand je m'ennuie, quand je suis stressé ou pour éviter un problème ?

· Après combien de temps d'écran que je me sens fatigué ou irritable ?

· Suis-je capable d'arrêter quand je me fixe une limite ? Être conscient de ces habitudes permet de mieux contrôler son utilisation et d'éviter la tentation.

Quel impact sur les études ?

Les notifications, les jeux et les réseaux sociaux peuvent distraire et rendre l'apprentissage plus difficile. Lorsque le temps passé sur l'écran prend le dessus sur les devoirs et le sommeil, cela peut affecter les résultats scolaires. Un bon exercice consiste à entraîner le cerveau à mieux gérer les distractions, comme résister à l'envie de regarder une vidéo pendant 30 minutes pour finir un devoir.

Les réseaux sociaux et l'image de soi

Les réseaux sociaux montrent souvent des images idéalisées, qui ne reflètent pas la réalité. Les jeunes peuvent alors se comparer et se sentir mal dans leur peau. Cela peut nuire à leur confiance en soi et engendrer des sentiments d'anxiété ou de tristesse. Se poser la question «Comment est-ce que je me sens après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux ?» permet de prendre du recul et de choisir des contenus plus positifs.

Pourquoi les jeunes utilisent-ils leur téléphone pour fuir leurs problèmes ?

Certains jeunes utilisent leur téléphone pour échapper au stress, à la solitude ou à la tristesse. Mais sur le long terme, cela ne les aide pas à gérer leurs émotions ou à faire face à leurs difficultés. Il est donc important de trouver des alternatives saines :

· Tenir un journal au lieu de scroller sur les réseaux quand on se sent triste.

· Aller marcher ou écouter de la musique pour se détendre quand on est stressé.

· Parler à un ami ou à un adulte de confiance plutôt que de tout garder pour soi.

Comment encadrer l'usage du téléphone sans être trop intrusif ?

Les parents souhaitent protéger leurs enfants mais surveiller leur téléphone peut entraîner des tensions. La meilleure approche consiste à en discuter ouvertement et à établir ensemble des règles claires telles que :

· Des moments sans téléphone (pendant les repas, avant de dormir...).

· Une limite de temps d'écran par jour.

· Expliquer les dangers d'internet et des réseaux sociaux.

Comment encourager un usage plus équilibré des écrans ?

· Proposer des activités sans écran (sport, lecture, jeux de société...).

· Montrer l'exemple en réduisant aussi son propre temps d'écran.

· Encourager la réflexion personnelle : «Pourquoi ai-je envie d'aller sur mon téléphone maintenant ? Est-ce vraiment nécessaire ?»

· Installer des applications qui aident à contrôler le temps passé sur le téléphone.