Afrique: Auteur d'un triplé, Liyun permet à l'Angola de s'imposer 6-1 et d'accéder aux barrages de la Coupe du Monde U17

Densel Liyun a inscrit un triplé sensationnel lors de la victoire éclatante de l'Angola face à la République centrafricaine (6-1), à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies dans le Groupe D.

La performance impeccable de Liyun a permis à l'Angola de remporter une victoire éclatante au Stade Ben Ahmed El Abdi et de décrocher la troisième place du groupe synonyme d'accession aux barrages pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA, qui se tiendra au Qatar plus tard cette année.

Malgré son échec à atteindre les quarts de finale, l'Angola a démontré sa puissance offensive grâce à cette performance éclatante qui lui permet d'aborder les barrages pour la Coupe du Monde avec espoir et confiance.

Lucas a ouvert le score sur penalty à la 13e minute suite à une faute sur Omar dans la surface.

Liyun a ensuite pris les devants, inscrivant son premier but de la soirée à la 26e minute, d'une frappe calme dans la surface, à la conclusion d'une passe de Jayden Puna.

La seconde période a été dominée par les jeunes Palancas Negras. Liyun s'est offert un doublé à la 63e minute, avant que Jairo Muanha, héritant d'une passe en profondeur de Lucas, ne porte le score à 4-0 quelques instants plus tard, d'une frappe précise.

Liyun qui s'était préalablement vu refuser un troisième but suite à une main signalée par la VAR est revenu à la charge à la 69ème minute pour signer le 5e but angolais et couronner une impressionnante performance individuelle.

Muanha a inscrit son deuxième but et le sixième de l'Angola dans le temps additionnel, pour parachever le succès, tandis qu'Anan Otto a marqué un but de consolation pour la République centrafricaine à la 87e minute.

Ailleurs dans le groupe D, la Côte d'Ivoire a battu le Mali 4-2, pour prendre la première place avec sept points.

Le Mali, déjà qualifié pour les quarts de finale, a terminé deuxième avec six points.