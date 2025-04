Afrique: Ligue des Champions - Place aux quarts de finale retour

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2024/25 se disputent cette semaine, et le plateau s'annonce brûlant. Quatre affiches, quatre enjeux, et une même quête : décrocher sa place dans le dernier carré de la compétition reine sur le continent. Petit avantage pour certains, mission renversement pour d'autres : tour d'horizon des confrontations.

Les Sundowns veulent verrouiller à Radès

Vainqueur à l'aller (1-0), Mamelodi Sundowns se présente en position de force avant le déplacement en Tunisie. Mais les Sud-Africains savent que rien n'est jamais acquis face à l'Espérance de Tunis, surtout à Radès.

Miguel Cardoso, le coach portugais des Brésiliens de Pretoria, pourra encore compter sur Peter Shalulile, toujours aussi généreux dans l'effort, et sur le Brésilien Lucas Ribeiro, véritable chef d'orchestre offensif. Mais le piège est grand ouvert. L'EST de Maher Kanzari n'a pas encore dit son dernier mot, et misera sur l'expérience de Youcef Belaïli et sur un public chauffé à blanc pour refaire son retard. Le club tunisien court après une cinquième étoile. Et dans sa forteresse, il sait faire plier.

MC Alger : mission survie face aux Pirates

Battu à domicile lors du match aller (0-1), le MC Alger devra réaliser un exploit sur la pelouse d'Orlando Pirates. Rien d'impossible pour les coéquipiers de Houssam Eddine Ghacha, mais l'équation est complexe. José Riveiro, entraîneur des Sud-Africains, a bâti un bloc solide, compact, difficile à bouger. Et devant, Evidence Makgopa, très actif à l'aller, pourrait bien être l'arme fatale. Un retour de Monnapule Saleng, remis de blessure, n'est pas non plus à exclure.

Le Mouloudia s'accroche à son histoire, son orgueil, et à sa capacité à renverser les montagnes quand on ne l'attend plus. Mais il faudra livrer un match référence, dans un stade où peu sortent indemnes.

Pyramids en contrôle, mais méfiant à Rabat

C'est le score le plus large de ces quarts : Pyramids FC a balayé l'AS FAR (4-1) au Caire. Ibrahim Adel, Ramadan Sobhi et Fiston Mayele ont dynamité la défense marocaine. Et en apparence, la qualification semble presque acquise.

Mais la prudence reste de mise côté égyptien. Rabat n'est pas un terrain conquis, et les tensions extra sportives entre les deux clubs -- protestations, courriers, accès au stade -- n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu. L'AS FAR, emmenée par Alexandre Santos, jouera son va-tout, avec l'espoir de prendre les Pyramids à la gorge dès les premières minutes.

Al Ahly, sur ses gardes face à l'ambition d'Al Hilal

Un petit but d'avance (1-0), acquis au Caire, voilà ce qu'Al Ahly emmène avec lui à Nouakchott, où Al Hilal du Soudan reçoit provisoirement en raison des troubles dans son pays.

Le club le plus titré du continent n'a pas le droit à l'erreur. Marcel Koller attend plus de précision et de verticalité dans les trente derniers mètres. Achraf Bencharki, Imam Ashour et Wissam Abou Ali auront la responsabilité de faire sauter le verrou. Derrière, l'expérimenté Mohamed El-Shenawy tentera de contenir les assauts adverses.

Mais en face, Florent Ibenge a bâti une formation capable de faire tomber les plus grands. Avec El Gharbal, Jean-Claude et Khadem Diaw, Al Hilal vise sa première demi-finale depuis 2015. Et rêve de frapper un grand coup contre l'ogre cairote.

De Pretoria à Nouakchott, en passant par Rabat et Radès, le football africain entre dans le money time. Des ambiances électriques, des scénarios imprévisibles et des ambitions dévorantes : les quarts de finale retour de la Ligue des Champions s'annoncent bouillants. À suivre de très près.