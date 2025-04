Afrique: Jaber salue le rôle pionnier de l'Égypte et sa volonté de participer à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre

Port Soudan — Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim a salué le rôle que le gouvernement égyptien a joué dans tous les domaines et sa position de soutien envers le gouvernement et le peuple soudanais dans leur épreuve et en fournissant l'aide humanitaire et les besoins nécessaires, en plus de sa position ferme sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Soudan.

Lors d'une réunion mardi à son bureau à Port Soudan avec l'ambassadeur d'Egypte au Soudan, l'ambassadeur Hani Salah, Jaber a affirmé la profondeur et la force des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier leur rôle pionnier et leur initiative dans le processus de développement et la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre en raison du ciblage systématique des installations publiques et de service par les milices rebelles au Soudan.

La réunion a porté sur un certain nombre de questions importantes liées au processus de reconstruction et à l'engagement de l'Égypte à réhabiliter un certain nombre d'installations vitales dans le pays, en particulier les ponts Halfaya et Shambat et la centrale électrique du barrage de Mérowé.

La réunion a porté sur les développements en cours dans les différents États du Soudan suite aux victoires remportées par les forces armées soudanaises et leurs forces d́'appui dans la bataille de la dignité.

La réunion a également abordé la situation sur le continent, dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et au Sahara, ainsi que les questions liées à la sécurité de la mer Rouge.

La réunion a également abordé le retour volontaire des Soudanais, la surpopulation aux postes frontières terrestres entre les deux pays et les solutions proposées.

De son côté, l'ambassadeur égyptien a expliqué que la réunion a porté sur toutes les modalités liées au début des opérations de reconstruction au Soudan et sur la manière de continuer à fournir l'aide humanitaire que l'Egypte a fournie tout au long de la guerre. Il a affirmé le soutien total de son pays aux institutions nationales de l'État soudanais et à toutes ses agences et organismes affiliés.

L'ambassadeur a informé le membre du Conseil de souveraineté des événements et activités à venir, notamment du deuxième tour du Forum des hommes d'affaires égypto-soudanais à Port Soudan dans les prochains jours, avec la participation d'un certain nombre d'hommes d'affaires et d'entreprises égyptiens de premier plan. Il a également informé le membre du Conseil de souveraineté des préparatifs d'une célébration au Soudan pour marquer le 50e anniversaire de la mort de la legende arabe, la chanteuse ́'Oum Kalthoum'.

En ce qui concerne la reconstruction et le développement, l'ambassadeur égyptien a affirmé le sérieux et la volonté de son pays de participer au processus de reconstruction au Soudan, notamment en ce qui concerne la reconstruction rapide de la capitale, Khartoum, et notamment des ponts Halfaya et Shambat, en plus de la réhabilitation, de la réparation et de l'entretien des centrales électriques dans tout le Soudan, en particulier la centrale du barrage de Merowe, et de lui fournir des pièces de rechange et une expertise technique spécialisée.

L'ambassadeur égyptien a expliqué que l'Egypte apprécie grandement l'ouverture et l'engagement positif du Soudan avec les agences et organismes des Nations Unies concernés par l'acheminement de l'aide humanitaire dans toutes les régions du Soudan, y compris l'ouverture de nouveaux aéroports, l'ouverture continue du poste frontière d'Adre et de nombreuses mesures que le gouvernement soudanais souhaite prendre pour faciliter le travail du personnel international des Nations Unies au Soudan.