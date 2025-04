Maroc: Le renforcement des compétences financières des jeunes au coeur de la 13ème édition de la 'Global Money Week'

Rabat — Le renforcement des compétences financières des jeunes, notamment dans un environnement de plus en plus complexe, est au centre de la 13ème "Global Money Week" (GMW) - semaine internationale de l'éducation financière, dont le coup d'envoi a été donnée, lundi à Salé, à l'initiative de la Fondation Marocaine pour l'Éducation Financière (FMEF), en collaboration avec ses partenaires.

Cet événement annuel, organisé sous le thème "Think before you follow, wise money tomorrow" - "Ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance", se déroule jusqu'au 20 avril courant, avec possibilité de prolongation selon les régions, en concertation avec les institutions concernées. L'objectif est d'encourager les jeunes à développer une approche critique et éclairée face aux contenus en ligne, en particulier dans un contexte marqué par la digitalisation des services financiers, l'essor des influenceurs et de l'intelligence artificielle.

Intervenant lors de l'événement inaugural de la GMW au Maroc, Naoufal Dani, responsable de la succursale de Bank Al-Maghrib à Rabat a souligné le rôle majeur de la Banque Centrale dans l'organisation de cette semaine d'éducation financière, via la coordination entre tous les partenaires à travers toutes les régions du Royaume.

Cette coordination s'effectue sous les auspices directs de la FMEF et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et les Académies régionales de l'éducation et la formation professionnelle (AREF), a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Dani est revenu sur les activités prévues qui s'articulent principalement autour de visites à plusieurs institutions financières, notamment les agences bancaires, les compagnies d'assurance, le musée de Bank Al Maghrib, ainsi que Dar As-Sikkah, ce qui permettra aux jeunes de découvrir concrètement les mécanismes financiers.

Pour lui, ces activités sont importantes pour familiariser les jeunes avec le système financier et développer leurs compétences en matière de gestion financière, un élément essentiel pour préparer leur avenir professionnel et personnel.

De son côté, la directrice exécutive de la FMEF, Fatima-Zahra Aziz, a fait savoir que la GMW vise à promouvoir l'éducation et la culture financières auprès des enfants et des jeunes qui sont une cible primordiale pour le Maroc.

Ces initiatives, a-t-elle poursuivi, ont pour but de préparer la jeunesse à prendre des décisions financières responsables et avisées, contribuant ainsi à la croissance et au développement économique du Maroc.

À cet effet, la directrice exécutive de la FMEF a précisé les activités programmées comprennent des sessions d'information, de sensibilisation, mais aussi des concours, des compétitions et des jeux organisés à travers tout le Royaume, tant en milieu rural qu'urbain, avec une attention particulière portée aux enfants ayant des besoins spécifiques et à l'équilibre entre les genres.

Une campagne digitale dynamique est lancée sur les réseaux sociaux de la FMEF et de ses partenaires proposant des contenus interactifs diversifiés (vidéos, infographies, jeux, ...) afin de sensibiliser à une gestion financière responsable en phase avec le thème de l'année.

Lancée en 2012 par Child & Youth Finance International (CYFI) et pilotée, depuis 2019, par le Réseau International d'Éducation Financière de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (INFE-OCDE), la "Global Money Week" est un événement international majeur d'éducation financière, destiné aux enfants, juniors et jeunes adultes.

Cette semaine réunit des acteurs des secteurs éducatifs et financiers pour mutualiser leurs efforts en matière d'éducation financière. Son objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes, dès leur plus jeune âge, aux enjeux financiers et de les doter de connaissances et de compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et assurer leur bien-être.

Au Maroc, la FMEF coordonne cette initiative et s'engage à en faire un véritable programme de sensibilisation et de développement des compétences en éducation financière.