Maroc: Sécurité aérienne - M. Kayouh s'entretient à Marrakech avec le président du Conseil de l'OACI

Marrakech — Les moyens à même de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont été au centre d'un entretien, lundi à Marrakech, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le président du Conseil de l'OACI, Salvatore Sciacchitano.

Cette rencontre, tenue à la veille de la 4ème édition du Forum international sur la sécurité aérienne "Safer Skies", a permis d'échanger les points de vue autour des défis croissants auxquels fait face le secteur de l'aviation civile à l'échelle mondiale et d'explorer les opportunités de coopération bilatérale pour y faire face.

À cette occasion, les deux responsables ont souligné l'importance du renforcement des capacités nationales dans les domaines de la sûreté et de la sécurité aérienne, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts en matière de formation des compétences et de partage d'expertise.

Ils ont, par ailleurs, convenu d'unir leurs efforts pour organiser des rencontres et des séminaires futurs, visant à hisser le niveau de la sécurité aérienne au Maroc et à conforter la place du Royaume en tant qu'acteur responsable et partenaire stratégique au sein du système international de l'aviation civile.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cet entretien, M. Sciacchitano s'est dit heureux de représenter l'OACI dans le cadre de ce quatrième forum, qui, selon lui, "aborde des enjeux cruciaux liés aux vols dans les zones de conflit", appelant à "travailler ensemble" pour relever ces défis.

Pour sa part, M. Kayouh a souligné que "plus de 60 pays prennent part à ce forum, pour débattre des moyens d'améliorer la sécurité du transport aérien et d'harmoniser les approches d'évitement des zones de conflit avec l'ensemble des acteurs du secteur".

Cette rencontre, a-t-il dit, constitue une occasion d'évaluer les avancées réalisées depuis la 3ème édition, précisant que des recommandations concrètes seront formulées pour aller vers un ciel "plus sûr" et mieux maîtrisé.

Abrité par le Maroc, le Forum "Safer Skies", qui se tient du 08 au 10 avril, réunira des représentants de l'OACI, des experts en gestion des risques et des délégations du monde entier pour débattre des moyens de protéger les vols civils opérant à proximité ou au-dessus des zones de conflit, et développer des solutions concertées face aux défis croissants que posent les conflits armés à la sécurité aérienne.