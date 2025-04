Maroc: Casablanca - Inauguration de l'Hôpital Universitaire de Proximité Sbata - Ain Chock

Casablanca — L'Hôpital Universitaire de Proximité (HUP) Casablanca Sbata - Ain Chock, a été inauguré lundi, en présence de la présidente du Conseil de la Ville de Casablanca, Nabila Rmili, et du gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Ain Chock, Mounir Hammou.

Faisant partie intégrante du réseau hospitalier de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), ce nouvel hôpital de santé de proximité a pour mission d'offrir aux citoyens une accessibilité aux soins de santé modernes.

A cette occasion, le directeur général du site de Casablanca de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, Khalid Sair, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que l'inauguration de l'HUP a pour ambition de renforcer l'infrastructure hospitalière dans toute la ville de Casablanca, et plus particulièrement dans ces deux arrondissements.

"Il s'agit d'un établissement de proximité, car nous avons rapproché les services de santé des citoyens tout en garantissant des soins de qualité. Cet hôpital est complet: il regroupe toutes les spécialités dont la population a besoin près de chez elle", a-t-il expliqué, précisant que l'établissement possède un plateau technique de dernière génération, des espaces d'hospitalisation modernes, ainsi qu'un ensemble de spécialités médicales et chirurgicales, un pôle mère-enfant, des salles d'opération et un service dédié aux maladies cardiovasculaires.

"Cet établissement, bien que relevant de la Fondation Mohammed VI, ne se positionne pas comme un acteur privé traditionnel. Nous travaillons en complémentarité avec le secteur public, pour élargir l'accès aux soins et répondre à toutes les demandes exprimées dans la région", a fait savoir M. Sair.

De son côté, Said Mahmoudi, directeur général de l'HUP Casablanca Sbata - Ain Chock, a affirmé que ce nouvel établissement de santé constitue une valeur ajoutée en matière d'offre de soins au niveau local, à travers le renforcement des services médicaux et l'amélioration de la qualité des prestations, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du chantier royal relatif à la généralisation de la couverture sanitaire.

Il a indiqué que l'établissement pluridisciplinaire répond aux besoins sanitaires des populations locales et des zones avoisinantes, à travers une offre diversifiée de soins médicaux et chirurgicaux, ainsi que des centres spécialisés en diagnostic et en prise en charge, soulignant qu'avec une capacité de 100 lits, dont 20 dédiés aux soins intensifs, l'HUP - Casablanca Sbata - Ain Chock propose une offre de soins variée au bénéfice du patient dans des spécialités médico-chirurgicales.

Il a, par ailleurs, mis en avant les équipements médicaux de dernière génération dont dispose l'hôpital, ainsi que la compétence des ressources humaines médicales et paramédicales mobilisées, tout en insistant sur le respect des normes de qualité adoptées par la Fondation.

Implanté dans la région de Sbata - Ain Chock, cet établissement de soins a pour mission d'apporter des réponses aux problématiques de santé liées aux habitants de cette zone en particulier, ainsi qu'aux casablancais de manière générale, en offrant des soins de qualité et personnalisés dans un environnement moderne doté des dernières technologies.

En termes d'équipements, l'HUP - Casablanca Sbata - Ain Chock est doté d'un plateau technique de pointe avec 7 salles de bloc opératoire, une unité d'endoscopie, un service de diagnostic ambulatoire, un service de réanimation, une unité de soins critiques pour adultes, enfants et nouveau-nés, une unité d'hospitalisation, maternité et pédiatrie, un laboratoire d'analyses médicales 24h/24, un service d'imagerie médicale et un service d'accueil des urgences 7j/7 et 24/24.

Ce nouvel édifice est un témoignage de l'engagement de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé à répondre à une réelle attente de santé des citoyens avec une plus grande accessibilité aux soins de qualité sans but lucratif.