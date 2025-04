Madagascar: Musée de la photographie - L'eau au coeur d'une exposition multisensorielle

Depuis le 5 avril, le Musée de la Photographie ouvre ses portes à « EAU », une exposition immersive qui explore l'importance fondamentale de l'eau dans l'histoire et la culture malgaches. À travers cette installation, le musée met en avant l'eau à la fois comme ressource indispensable à la vie et comme symbole de spiritualité et de mémoire collective.

L'exposition présente plus de trois cents photographies historiques, accompagnées de poteries anciennes et contemporaines. Elle invite les visiteurs à réfléchir à la façon dont l'eau façonne non seulement les paysages, mais aussi les vies quotidiennes, nourrissant l'imaginaire et l'identité des Malgaches, tout en faisant écho à la perception de cette ressource au niveau mondial. L'un des moments forts de l'exposition est la série photographique « Baobab, source de vie » du chercheur Cyrille Cornu. Elle illustre l'ingéniosité des Mahafaly, qui ont transformé les baobabs en citernes naturelles afin de survivre dans la sécheresse du Sud.

Gloria Rabarison, artiste céramiste, enrichit l'exposition avec une sélection de poteries inspirées des archives historiques. Son travail lie la terre et l'eau, célébrant les savoir-faire traditionnels malgaches et les racines culturelles profondes du pays. L'exposition, qui se tiendra jusqu'en octobre 2025, s'adresse à un large public, avec une attention particulière portée aux jeunes générations, afin de renforcer la transmission du patrimoine et des valeurs culturelles.

En parallèle de l'exposition, une conférence animée par l'historienne Helihanta Rajaonarison a permis d'approfondir la compréhension de l'eau à travers l'histoire. Elle a abordé les moments marquants où l'eau a joué un rôle clé à Madagascar, depuis la colonisation, et même la construction du canal des Pangalanes, en s'appuyant sur des photographies emblématiques des foko Vezo naviguant sur l'eau.

L'après-midi a été marqué par un spectacle émouvant de la Compagnie Miangaly, qui a présenté à 16 h le conte de Ranoro, « fille des eaux ». À travers chants et danses, les artistes ont raconté l'histoire d'une femme qui, après avoir sacrifié son origine aquatique pour l'amour, choisit de retourner à l'eau face aux conflits. Le public, captivé, a vécu cette performance intense dans le jardin du musée, où l'émotion a transcendé les mots.

L'exposition « EAU » et les événements qui l'accompagnent offrent une immersion unique dans l'histoire et la culture malgaches, tout en invitant à une réflexion profonde sur les enjeux contemporains liés à l'eau. Un hommage vibrant à cette ressource essentielle, magnifié par l'art et la mémoire collective.