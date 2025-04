Afrique: Le Maroc et les Émirats à l'honneur pour l'ITM 2025

Le Salon International du Tourisme de Madagascar (ITM) se prépare à accueillir, du 12 au 15 juin, deux invités de prestige : le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Ces deux pays, liés à Madagascar par des relations historiques et stratégiques, seront mis à l'honneur lors de cette 11e édition, qui s'annonce comme un véritable carrefour pour les professionnels du secteur touristique.

Le choix du Maroc n'est pas anodin. Il reflète une volonté de valoriser des relations diplomatiques et humaines de longue date. « Le Maroc occupe une place particulière dans la mémoire collective des Malgaches », a déclaré la ministre du Tourisme, Viviane Dewa. Elle rappelle que cette amitié remonte à plus de soixante ans, renforcée par la visite du Roi Mohammed VI à Madagascar en 2016. À cette occasion, vingt-deux accords ont été signés dans des domaines variés tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, la décentralisation, les mines et la banque.

Les Émirats Arabes Unis, eux, incarnent une vision tournée vers l'avenir. Depuis septembre 2024, l'augmentation des liaisons aériennes directes, avec six vols hebdomadaires entre Antananarivo et Dubaï, a ouvert de nouvelles perspectives pour le secteur du tourisme. Cette connectivité aérienne est un atout considérable pour encourager les flux touristiques en provenance du Moyen-Orient.

« Cette connectivité constitue une opportunité inédite pour accroître l'arrivée de visiteurs sur notre territoire », a affirmé un responsable de l'ONTM.

Dans cette dynamique, une délégation malgache participera à la fin du mois à l'Arabian Travel Market à Dubaï, afin de promouvoir davantage la destination Madagascar et d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat avec les acteurs du tourisme émiratis.

Tourisme durable

L'ITM 2025 mettra l'accent sur le tourisme durable avec pour thème : « Vers un tourisme plus durable... ». Cette édition aura pour objectif de sensibiliser les acteurs du secteur à l'importance de préserver les ressources naturelles tout en développant le potentiel touristique de l'île. Le salon inclura la 2e édition du Salon International de l'Artisanat de Madagascar (IHM), et offrira un programme complet de conférences, ateliers B2B et animations culturelles.

Organisé par l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), l'événement se déroulera au Centre de Conférences Internationales d'Ivato et s'inscrit dans une dynamique de croissance et d'innovation pour le tourisme malgache. Plus de cinq cents exposants, représentant divers secteurs de l'industrie touristique, ainsi qu'une affluence attendue de vingt mille visiteurs, viendront participer à cette rencontre incontournable. L'accent sera mis sur le tourisme durable, avec des actions concrètes visant à valoriser les ressources locales tout en respectant l'environnement.

Pour cette 11e édition, une configuration innovante des espaces obligera les visiteurs à passer par les stands avant de se rendre aux zones d'animation, une initiative visant à garantir la visibilité des exposants. En outre, les inscriptions aux stands seront désormais digitalisées, un choix qui reflète l'engagement du salon vers l'innovation et la responsabilité environnementale.