Madagascar: Ambilobe - Les organisations paysannes équipées en matériel agricole

Afafi-Nord a distribué des équipements agricoles à quarante-cinq organisations paysannes d'Ambilobe. Cette action renforce l'agriculture durable et soutient l'autonomisation des producteurs ruraux.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable, le programme Afafi-Nord (Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives dans le Nord de Madagascar) a franchi une nouvelle étape importante en procédant à la remise officielle d'une première vague de matériel agricole modernes et adaptés. Ces équipements sont destinés à quarante-cinq organisations paysannes réparties dans le district d'Ambilobe.

Cette initiative vise à améliorer la productivité, alléger les travaux agricoles, et renforcer la sécurité alimentaire. Elle représente une avancée majeure dans le soutien au monde rural et dans la promotion du développement agricole régional.

À travers cette dotation, Afafi-Nord réaffirme son engagement en faveur d'une agriculture résiliente, durable et inclusive, fondée sur un meilleur accès aux ressources productives.

D'un montant total de 791 millions d'ariary, ces équipements sont financés par le 11e Fonds Européen de Développement (FED), à travers le « Fonds MIP/PEA ».

Engagement fort

Un événement symbolique s'est tenu au Centre Malgache de la Canne et du Sucre (CMCS) de Matsaborilaidama pour marquer cette remise. Il s'est déroulé en présence des représentants du programme, des bénéficiaires ainsi que des autorités civiles et militaires de la région, avec à leur tête le gouverneur Taciano Rakotomanga.

Les équipements remis, spécifiquement adaptés aux réalités locales, vont bien au-delà de simples outils, ils incarnent un soutien concret, un engagement fort en faveur de la lutte contre la pauvreté, de l'autonomisation des producteurs, et du développement durable des communautés rurales.

Bien que le district d'Ambilobe soit historiquement connu pour la culture de la canne à sucre, les paysans s'orientent aujourd'hui vers une diversification des productions, notamment le riz, le manioc, le maïs, les légumes et divers produits forestiers. Ces nouveaux équipements faciliteront à la fois la production sur le terrain et la transformation des produits locaux, permettant ainsi d'augmenter les rendements et de réduire la pénibilité du travail.

Selon Vao Noëlla Tafanimboladosy, régisseuse du programme, ce matériel n'est pas de simples outils, ils représentent un espoir, un levier pour améliorer les revenus des ménages et un véritable soutien à l'autonomisation des producteurs ruraux.

De son côté, le gouverneur Taciano Rakotomanga a salué cette action concrète d'Afafi-Nord et en a profité pour rappeler l'importance d'un appui structurant face aux défis actuels du monde rural, en adéquation avec la politique gouvernementale et la vision du Président Andry Rajoelina.

« Ce soutien matériel n'est pas le fruit du hasard. Il intervient à un moment crucial, dans un contexte où les défis climatiques, économiques et techniques exigent une modernisation des pratiques agricoles, afin de réduire la pénibilité du travail, améliorer la productivité et accroître l'efficacité des exploitations agricoles », a-t-il souligné.