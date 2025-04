Madagascar: Antsiranana - Le Grand Hôtel célèbre 20 ans d'excellence

Le Grand Hôtel d'Antsiranana a célébré, ce vendredi, deux décennies d'élégance et de service exceptionnel lors d'une soirée mémorable, empreinte de chaleur, de raffinement et d'émotion. Clients fidèles, partenaires historiques, figures influentes du développement local et régional, institutions publiques et privées, ainsi que l'ensemble du personnel se sont réunis pour marquer cet anniversaire emblématique dans une ambiance festive et conviviale.

Bien plus qu'un simple anniversaire, cette célébration a mis en lumière l'histoire d'un établissement devenu une véritable institution dans la région Nord. Le Grand Hôtel s'est imposé au fil des ans comme un symbole d'accueil, de professionnalisme et d'hospitalité. Cette soirée fut également l'occasion de renforcer les liens entre l'établissement et ses partenaires, de partager souvenirs et émotions, tout en levant les verres à un avenir porteur d'ambition.

Il s'agissait aussi d'une occasion de mettre en lumière la qualité des relations tissées entre l'établissement et les institutions publiques et privées, avec une mention spéciale à la région Diana, partenaire de confiance depuis toujours, représentée, cette fois, par le gouverneur Taciano Rakotomanga, qui a salué l'impact de l'hôtel dans le développement économique, social et touristique du Nord, soulignant son rôle essentiel dans le rayonnement d'Antsiranana.

Situé sur la célèbre rue Colbert, surnommée « rue des riches », l'établissement en est devenu l'un des emblèmes. Avec ses soixante chambres et quatre suites, il a accueilli des chefs d'État, des personnalités politiques, des artistes de renom, ainsi que des figures du monde sportif, dont la princesse Anne du Royaume-Uni ou encore Maître Gims...

Son architecture élégante, son accueil personnalisé et ses prestations haut de gamme font du Grand Hôtel une vitrine du savoir-faire hôtelier malgache.

Moment fort de la soirée, le discours émouvant du directeur général Daniel Lozes a retracé l'histoire de l'établissement. Il a rendu un vibrant hommage à la famille Leoni, propriétaire des lieux, saluant leur vision et leur audace. Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités locales et nationales, tout en rappelant les défis posés par la crise sanitaire mondiale.

Cependant, fidèle à son esprit d'innovation, le Grand Hôtel a franchi une nouvelle étape en février 2025 avec le lancement d'un projet d'envergure qui est l'installation de panneaux solaires. Une initiative écoresponsable, visant à offrir une expérience plus durable à sa clientèle et à renforcer son engagement pour un avenir plus vert.

« Vingt années, ce n'est pas simplement un chiffre. C'est une histoire faite de défis, de succès, d'innovations, de rencontres inoubliables et d'une passion constante pour l'excellence et l'hospitalité », a souligné Daniel Lozes.

La soirée s'est clôturée dans une ambiance festive, autour d'un cocktail raffiné et de moments de danse, laissant à chacun un souvenir impérissable.