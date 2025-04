Tunisie: 'L'Espérance de Tunis prête à renverser la vapeur contre Mamelodi Sundowns', souligne Kanzari

L'entraîneur Maher Kanzari a affirmé, lundi, que l'Espérance de Tunis, avec ses joueurs et ses supporters, est une équipe habituée aux grands rendez-vous et capable de renverser la vapeur contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour se qualifier pour le dernier carré.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi à la salle des conférences du stade Hammadi Agrebi de Radès, à la veille du quart de finale retour de la Ligue des champions, Kanzari a souligné que les joueurs sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir un résultat positif qui leur garantirait la qualification au prochain tour.

Cependant, il a estimé que le match ne s'annonce pas facile, compte tenu de la nature de l'enjeu et de la pression qui l'accompagne, ajoutant que l'équipe profitera du soutien du public, ce qui représente un avantage psychologique important, d'autant qu'elle est habituée aux grands rendez-vous et possède tous les moyens pour franchir l'obstacle Sundowns.

"Étant donné l'importance du match, chaque joueur doit être prêt mentalement et psychologiquement. Ma mission consiste donc à alléger la pression sur les joueurs pour qu'ils puissent se concentrer sur les aspects techniques et tactiques, et livrer un match complet qui répondra aux attentes des supporters", a indiqué le coach sang et or.

Il a ajouté que le scénario idéal serait de marquer dès le début du match tout en évitant d'encaisser un but, dans un duel qui nécessitera beaucoup d'engagement, de patience et d'équilibre entre défense et attaque. C'est ce que nous nous efforcerons de mettre en oeuvre sur le terrain.

"La principale mission du staff technique est de bien choisir le onze de départ, qui aura une vocation offensive étant donné notre besoin urgent de marquer. Nous allons nous appuyer sur les dernières minutes du match aller, où nous avons créé plusieurs occasions de marquer, mais certains petits détails nous ont empêchés de les concrétiser. Par conséquent, le match de demain sera une nouvelle opportunité pour imposer notre style de jeu et prouver la force du caractère de l'équipe. Terminer ce duel de manière idéale avec la composition idéale est une priorité pour nous", a affirmé Kanzari.

De son côté, le joueur Mohamed Wael Derbali a indiqué que le match face à Mamelodi Sundowns sera décisif et difficile, et tous les joueurs sont conscients de l'impératif de gagner et de se qualifier pour le prochain tour.

Il a ajouté que les joueurs sont pleinement concentrés ces dernières heures précédant le match et sont animés par la volonté de réagir et de ramener la joie dans les rangs des supporters sang et or.