Tunisie: Le taux d'investissement au pays atteint 2,4 % au deuxième trimestre 2025

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a annoncé ce lundi que le taux d'investissement a atteint 2,4 % au cours du deuxième trimestre de l'année 2025. Cette performance marque une amélioration par rapport aux périodes précédentes et témoigne des efforts déployés pour stimuler l'économie nationale. Le ministre a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour encourager et soutenir l'investissement en Tunisie.

Lors d'une session plénière à l'Assemblée des Représentants du Peuple, Samir Abdelhafidh a également précisé que l'inflation est en recul, ce qui a conduit la Banque centrale de Tunisie à réduire son taux d'intérêt directeur, dans l'optique de favoriser une meilleure dynamique économique.

Le ministre a indiqué que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour stimuler davantage l'investissement. Parmi ces facteurs figurent les évolutions au niveau international et régional. En particulier, il a souligné que les relations économiques avec l'Union européenne, principal partenaire commercial de la Tunisie, ont une incidence directe sur l'économie nationale. À ce titre, le ministre a insisté sur la nécessité de prendre en compte tous les scénarios possibles afin de minimiser les effets négatifs, tout en visant un développement économique global, soutenu par une coopération renforcée entre le pouvoir exécutif et le législatif.

Concernant le secteur bancaire, Samir Abdelhafidh a affirmé que celui-ci constitue une composante essentielle du financement de l'économie. Il a précisé qu'il n'y a pas de différences substantielles entre les banques publiques et privées en matière de financement économique. Le ministre a également souligné la volonté de l'État de favoriser l'implication active des institutions bancaires dans l'effort national en leur offrant des incitations et des avantages, notamment pour encourager le financement des petites et moyennes entreprises (PME), secteur crucial pour le tissu économique du pays.