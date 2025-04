Tunisie: Ils valent le detour - L'ascension fulgurante de Moez Hadj Ali, Tka et Hadj Mohamed

Ils ont franchi un cap depuis quasiment un trimestre. Performants pour les uns, rigoureux et réguliers pour les autres, quelques joueurs tunisiens, à l'instar de l'Usémiste Moez Hadj Ali, Tka ou l'attaquant de Parme Hadj Mohamed, ont exprimé leur plein potentiel cette saison, en Tunisie ou ailleurs, ce qui n'a pas échappé à d'éventuels clubs à la recherche de valeurs montantes sur le marché des transferts.

Commençons par la cheville ouvrière de l'USM, Moez Hadj Ali.

Il est devenu un joueur clé du dispositif usémiste de cette saison. Milieu accrocheur et travailleur, Hadj Ali se distingue aussi par sa vision du jeu et sa conduite de la balle aussi limpide que rectiligne. Vif et capable de fulgurance balle au pied, ce milieu explosif de 25 ans est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 cette saison.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Bleus, Hadj Ali a aussi par le passé évolué à l'USBG et à Al Ittihad de Libye. Et en attendant de clore une saison qui pourrait tourner à la consécration avec l'USM, Hadj Ali est l'un des joueurs les plus pistés en L1 mais aussi au Golfe et en Jupiler Pro League de Belgique où deux clubs dont les noms n'ont pas été révélés le suivent avec attention avant de passer à l'action, peut-être cet été.

Aymen Harzi se bonifie

Restons à l'USM qui regorge cette saison de valeurs montantes, à l'instar du buteur Hazem Mastouri, mais aussi de Aymen Harzi.

Depuis ses débuts à la JS Kairouanaise, Aymen Harzi, ailier gauche de l'US Monastir, trace son sillon au Ribat, comme en témoigne son impact croissant dans le onze des Bleus. Passé par le CSS en 2022, Harzi, 30 ans, a aussi évolué au Bahreïn, à Al Riffa et à Al Khaldya avant de mettre le cap sur le Sahel. Actuellement, ce régisseur est dans les petits papiers d'Ittihad Tripoli, alors qu'en hiver dernier, Al Ahli SC d'Arabie Saoudite s'est renseigné sur lui.

Enfin, notons que Harzi sera libre de droit dans deux ans.

Houssem Tka, constance et prestance

Houssem Tka n'a jusque-là connu que deux clubs, les Bleus de Monastir et les « Sang et Or » de l'Espérance. Milieu central du champion en titre tunisien, club qu'il a intégré en été 2023, l'énergique Tka est progressivement monté en grade et en régime à l'EST grâce à sa constance et sa prestance. Et bien qu'il soit encore redevable d'une année de contrat au doyen des clubs tunisiens, l'ex-usémiste ne manque pas d'attiser les convoitises.

Anas Haj Mohamed : fonceur à l'italienne

« Jeune premier » de Parme, Anas Haj Mohamed a vu sa cote grimper en flèche cette saison, passant d'une valeur de 200.000 euros à 1,8 million d'euros. Joueur hyperactif sur le front offensif des Parmesans, le jeune ailier de 20 ans, qui peut aussi évoluer en tant que demi droit, s'est donc fait un nom en Série A, à Parme, et en amont du côté du Chievo U17. Signataire jusqu'en juin 2026, Anas Haj Mohamed pourrait être transféré au Stade Rennais cet été, club breton qui serait en passe de formuler une offre alléchante aux Parmesans.

Hadj Mahmoud, la bonne pioche

Mohamed Hadj Mahmoud, milieu de Lugano, a énormément progressé cette saison. Capable de se fondre rapidement dans le dispositif tactique préconisé, le milieu axial de 24 ans a souvent performé sous la casaque de Lugano. Ce qui lui a valu d'être sous les radars de deux clubs actuellement, Istanbul Başakşehir FK de Turquie et le Dinamo Zagreb de Croatie. Encore redevable d'une année de contrat aux Suisses de Lugano, Hadj Mahmoud, ex-élément de l'Etoile Sportive du Sahel, pourrait être cédé cet été si une offre conséquente était transmise à son club employeur.

Ali Youssef, l'opportuniste

Dans la force de l'âge, Ali Youssef, avant-centre des Chypriotes l'Apollon Limassol, est l'exemple typique du buteur opportunisme qui brille par sa lucidité dans la zone de vérité. A 24 ans, ce pur produit des Suédois de Hacken, avec qui il a gravi les échelons menant aux séniors, des U17 à l'équipe A, en passant par les U19, est encore sous contrat avec son club employeur jusqu'en été 2017. Toujours pisté par Malmö, Youssef a aussi un temps été suivi par l'EST.

Ali Abdi, dernier défenseur et premier attaquant !

31 ans, l'âge de la maturité pour le latéral volant Ali Abdi. Arrière gauche de l'OGC Nice, club qu'il a intégré en fin d'été 2024, l'ex-défenseur de la JSK, Sfax RS, EST, ST, CA, Paris FC et Caen, a vite fait de se frayer un chemin du côté du Gym. Fiable en défense et performant en attaque, ce compétiteur né est certes redevable de deux ans de contrat à Nice, mais vu que les prétendants ne manquent pas, il pourrait être cédé en cas d'offre conséquente...