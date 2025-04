Algérie: Création 'prochaine' de délégations de wilayas de la société civile

Ouargla — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a annoncé, lundi depuis Ouargla, la création "prochaine" de délégations de wilayas de la société civile chargées de la prise en charge des attentes de la société civile.

Présidant une rencontre consultative à la Maison de la culture Moufdi Zakaria, en présence de représentants d'associations nationales et locales, d'organisations et d'instances, Mme Hamlaoui a affirmé que "l'ONSC entend mettre en place prochainement des délégations de wilayas de la société civile, composées de représentants d'associations, selon leurs domaines d'activités, en vue de faciliter la prise en charge des préoccupations et attentes de la société civile en vue d'aboutir à des résultats probants".

S'agissant de la loi organique des associations, la présidente de l'ONSC a fait savoir qu'elle (loi) induira des nouveautés qui accorderont de "larges" attributions à la société civile et promouvra ses activités, à travers une nouvelle dynamique entre l'Observatoire et les diverses institutions et la consolidation des canaux de communication institutionnelle, en vue de se mettre au diapason des mutations que connait la société.

Le débat instauré lors de la rencontre entre les participants a permis de cerner certaines préoccupations rencontrées lors d'activités associatives et de suggérer des approches et d'éventuelles solutions à certaines contraintes, avant de mettre en avant l'importance de la coordination et l'échange d'activités entre les associations à travers les différentes régions du pays.

Cette rencontre a été mise à profit également pour soulever certaines questions rencontrées par la population locale et afférentes à l'emploi, le phénomène de la remontée des eaux et les voies de prévention de la toxicomanie.

La présidente de l'ONSC a présidé, par ailleurs, une réunion avec les représentantes d'associations féminines de la wilaya, lors de laquelle ont été évoquées des préoccupations liées à l'implication de la gent féminine aux diverses activités associatives et à la vie politique.

Initiées par l'ONSC, en tant qu'instance consultative, ces rencontres visent à relancer la communication et la concertation avec les différents acteurs de la société civile, à l'effet d'arrêter une nouvelle approche en la matière, ont indiqué les organisateurs.