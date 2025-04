Algérie: Sonatrach - 1e séminaire national dédié à la maintenance des machines tournantes

Alger — Le Groupe Sonatrach organise, les lundi et mardi à Oran, le premier séminaire national dédié à la maintenance des machines tournantes, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la performance et la fiabilité des équipements industriels et à se mettre au diapason des développements technologiques dans ce domaine vital, indique le Groupe dans un communiqué.

Regroupant des experts nationaux et internationaux du secteur public et privé, ainsi que des représentants de start-up et de différentes filiales du Groupe, cette rencontre nationale constitue une étape importante dans le processus de développement de la maintenance des machines tournantes en Algérie, précise le communiqué.

Ce séminaire a pour objectif d'améliorer la performance opérationnelle à travers l'adoption des meilleures pratiques de maintenance préventive et corrective, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des équipements industriels et à améliorer leur performance.

La rencontre se veut également une opportunité d'échanger les expertises sur les dernières avancées technologiques, et les solutions numériques innovantes, telles que la maintenance prédictive basée sur l'intelligence artificielle et l'internet des objets, ainsi que de s'informer sur les meilleures pratiques adoptées à l'échelle internationale, ajoute la même source.

Plusieurs axes seront débattus lors de cette rencontre, dont la maintenance prédictive et les stratégies de gestion de la sécurisation des actifs, l'industrie 4.0, les systèmes intelligents, le diagnostique et l'amélioration de la performance des machines, la formation spécialisée, le transfert de technologie, et les techniques de transformation du gaz en hydrogène.

"Ce séminaire se veut une occasion propice pour échanger les expertises et les connaissances, afin de contribuer à l'amélioration de la performance et de renforcer la compétitivité dans le secteur industriel", a indiqué le Groupe.