Algérie: Concours des meilleurs travaux scolaires 'Le pays et les causes justes' - Installation du jury

Alger — Le jury du concours national lancé par l'Assemblée populaire nationale (APN) pour choisir les meilleurs travaux scolaires sur le thème "L'Algérie et les causes justes" a été installée, lundi au siège de l'APN, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La cérémonie d'installation du jury de ce concours national, organisé par l'APN sous la supervision et le patronage de M. Brahim Boughali, président de l'APN, en collaboration avec les ministères de l'Education nationale, de la Culture et des Moudjahidine et des Ayants droit, ainsi que le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), a été présidée par le président de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, Afif Bleila.

A cette occasion, M. Bleila a souligné "l'importance de cette initiative qui porte des objectifs nobles, visant d'une part, à faire connaître l'institution législative et, d'autre part, à ancrer les valeurs de justice et d'égalité entre les peuples et à renforcer les constantes de l'identité nationale chez les jeunes".

Le concours vise également à "valoriser les positions constantes de l'Algérie envers les causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

De son côté, le président du jury, le député Halim Bencherif, a assuré que "le jury ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette première édition du concours, en œuvrant avec transparence et intégrité à sélectionner les meilleurs travaux".

Les membres de la commission de l'éducation ont procédé à "la formation de groupes spécialisés en fonction du type de travaux pour entamer l'opération de sélection et d'examen", note le communiqué.

"Les résultats de ce concours seront annoncés le 20 février prochain, où les auteurs de 39 travaux parmi les meilleures participations seront récompensés lors d'une cérémonie qui sera organisée à cette occasion", conclut le communiqué.