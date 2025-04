Burkina Faso: Réo - 4 présumés auteurs de vol de 28 000 000 F CFA interpellés

Dans la journée du 29 janvier 2025, la Brigade territoriale de gendarmerie de Réo a été saisie pour un cas de vol portant sur une somme de 28 000 000 de F CFA, au secteur 3 de ladite ville.

Procédant à une enquête, les officiers de police judiciaire de la Brigade aboutissent à l'interpellation de quatre individus suspects et récupèrent une grande partie de la somme volée. Dans les faits, les voleurs se seraient introduits par effraction au domicile de leur victime, acteur minier de la place, pour repartir avec la coquette somme de 28 000 000 F CFA. Ainsi, à la date du 8 mars 2025, un premier suspect âgé de 22 ans, résidant au secteur 7 de la ville et présenté comme le cerveau du gang sera interpelé.

Les informations fournies par ce dernier permettent aux OPJ de procéder à l'arrestation de trois autres dans la même période. Une perquisition effectuée au domicile du présumé auteur permet d'opérer la saisie de 8 760 000 F CFA, deux portails d'une valeur de 350 000 F CFA, un réfrigérateur flambant neuf, trois téléphones portables, dont un de marque iPhone 13 Pro Max et deux Itel A80 et un tableau de bord d'une motocyclette Yamaha MX King. Les trois autres, tous résidant à Réo et dont l'âge est compris entre 30 à 20 ans, ont été mis en cause pour des faits de complicité et de recel portant sur des montants allant de deux à plus de cinq millions de francs CFA.

L'argent et les objets saisis ont été mis à la disposition du Parquet près le Tribunal de grande instance (TGI) de Koudougou en même temps que les quatre présumés auteurs pour la suite de la procédure. La Gendarmerie nationale appelle les citoyens à faire preuve de prudence en confiant les fortes sommes d'argent aux institutions financières afin de prévenir tout type de menace. Elle remercie par ailleurs l'ensemble de la population pour sa franche collaboration tout en l'exhortant à maintenir ce dynamisme dans la dénonciation des cas suspects via les numéros d'urgence que sont : le 1010, le 16 et le 17.

Service de communication

de la Gendarmerie nationale