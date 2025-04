Afrique Centrale: Le conflit dans l'est de la RDC s'invite au lancement des commémorations 2025 du génocide

Les commémorations 2025 du génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés au Rwanda, en 1994, ont été lancées, ce lundi 7 avril. Mais cette année, le président Paul Kagame a aussi profité de son discours au mémorial national de Gisozi pour dénoncer les critiques et les accusations qui visent son pays dans le cadre du conflit qui déchire l'est de la RDC voisine.

Un passé sombre et un présent cruel : pour le président rwandais Paul Kagame, l'un et l'autre ne peuvent être séparés et les Rwandais doivent choisir entre se battre ou se laisser faire. Impossible que le Rwanda plie face à des mesures punitives, déclare-t-il.

« Si quelqu'un se présente et dit qu'il veut nous sanctionner, qu'il aille en enfer. Qu'il aille simplement en enfer. Vous avez vos problèmes à gérer ? Allez vous en occuper et laissez-moi m'occuper des miens. C'est dans cet esprit, je pense, que les Rwandais doivent aborder leur vie quotidienne », a-t-il déclaré.

Dans la conflit qui déchire l'est de la RDC, le narratif veut faire passer les victimes pour des bourreaux, martèle le chef de l'Etat qui rejette les accusations portées contre le Rwanda et dénonce des discours de haine ainsi qu'une stigmatisation des Tutsis congolais.

Au mémorial national de Gisozi, Paul Kagame a allumé, dans la matinée du lundi 7 avril, la flamme du souvenir, geste qui marque le lancement des activités de commémorations pendant une période annuelle de 100 jours pour honorer la mémoire des victimes du génocide.

Après la cérémonie officielle, plus de 2 000 jeunes ont entamé une marche du souvenir à Kigali, un moment symbolique pour Nathanael Mugisha : « Pour avancer, nous devons savoir ce qu'il s'est passé, comprendre d'où vient le pays et vers où il se dirige. Il est donc essentiel, en tant que jeunes, d'être présents, d'apprendre l'histoire de notre pays et de mieux le connaître. »

La marche a été suivie par une veillée nocturne dans le stade BK Arena illuminé par des bougies portées par tous les participants, en hommage aux disparus du génocide.