Maroc: Les évènements tragiques du 7 avril 1947, un épisode gravé à jamais dans les annales du Royaume (M. El Ktiri)

Casablanca — Le 78è anniversaire des évènements tragiques du 7 avril 1947 à Casablanca est un moment de réflexion et de recueillement, mais aussi l'occasion de se remémorer une page gravée à jamais dans les annales du Royaume, a affirmé le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie organisée lundi pour commémorer les événements du 7 avril 1947, M. El Ktiri a déclaré que cet anniversaire constitue également "un grand legs qui a abouti à la victoire après une lutte acharnée menée dans la symbiose entre un trône paternel et un peuple loyal", soulignant qu'il s'agit d'un héritage "qui suscite l'admiration vu l'ampleur et la détermination ayant marqué la lutte nationale pour contrer les visées colonialistes".

"La commémoration des événements sanglants survenus à Casablanca le 7 avril 1947 est une épopée nationale ancrée dans l'histoire du pays et une marque indélébile de la conscience de tous les Marocains, car elle incarne des convictions profondes et des valeurs nobles qui reflètent l'élan patriotique national", a-t-il poursuivi.

Pour le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, cet événement incarne le triomphe de la volonté du trône et du peuple et leur union étroite voué à mettre fin à la présence coloniale et assoir les bases d'un Maroc indépendant, uni et prospère.

"Les peuples ne peuvent mûrir et concrétiser leurs aspirations qu'en se remémorant leur histoire, en s'inspirant des moments intemporels et des épopées de lutte pour la liberté et en défendant son identité distinctive", a t-il soutenu, rappelant des étapes et épopées des plus marquantes de la lutte pour l'intégrité territoriale du Royaume.

"En célébrant ce glorieux anniversaire, nous réaffirmons la mobilisation continue de toutes les composantes de la société, des forces vives et de l'ensemble du peuple marocain derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour défendre notre cause nationale, celle de l'intégrité territoriale", a ajouté M. El Ktiri.

"Nous apprécions également à leur juste valeur les victoires diplomatiques successives remportées par notre pays sous la conduite sage et visionnaire de SM le Roi, sur la voie de la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain", a-t-il poursuivi.

Cette rencontre, qui a été marquée par la présence du gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, des élus et des représentants des services extérieurs, a été l'occasion de rendre hommage à d'anciens résistants et membres de l'armée de libération.

De même, des aides ont été distribuées à des anciens résistants et membres de l'armée de libération, ainsi qu'à leurs veuves, en reconnaissance de leurs sacrifices au service du pays.