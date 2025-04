Maroc: Le Maroc « à l'avant-garde » du multilatéralisme (présidente de l'UIP)

Tachkent — Le Maroc a été toujours "à l'avant-garde" de questions liées au multilatéralisme, a indiqué, lundi à Tachkent, Ouzbékistan, la présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson.

Le Maroc est actif en matière de multilatéralisme, en l'occurrence la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD), a indiqué Mme Tulia qui s'est entretenue avec le président de la chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, qui conduit la délégation marocaine participant à la 150è assemblée de l'UIP, qui se tient actuellement dans la capitale ouzbek.

Elle a, à cet égard, salué le rôle du Royaume en matière de justice et de paix, l'un des principaux ODD, et son engagement "très clair et intense" en faveur de la région du Sahel pour qu'elle soit un espace "meilleur et vivable" pour ses populations.

Pour sa part, M.Ould Errachid a salué le rôle "important" joué par l'UIP pour influencer positivement le processus décisionnel de l'ONU, notamment depuis la signature du protocole de coopération entre l'Union interparlementaire et les Nations unies, qui a permis de faire entendre la voix des représentants des peuples du monde dans les différents forums internationaux.

Il s'est aussi réjoui du niveau de coopération entre le parlement marocain, y compris la Chambre des conseillers, et l'UIP, qui a connu ces dernières années une dynamique "qualitative et distinguée".

Cette coopération a permis de passer en revue un certain nombre de questions d'intérêt pour les parlementaires du monde entier, en particulier celles relatives à la nouvelle génération d'agendas internationaux liés aux ODD 2015-2030, au changement climatique, à la justice sociale et à la migration, outre les questions liées aux moyens de renforcer la paix et la sécurité internationales, de lutter contre le terrorisme, de rejeter l'extrémisme violent et de combattre tous les types de criminalité organisée, a-t-il ajouté.

Les deux parties ont formulé le souhait de renforcer davantage cette coopération pour servir la paix et la justice et évoqué le 3ème Dialogue Sud-Sud qui aura lieu les 28 et 29 avril prochain au Maroc et auquel la présidente de l'Union a été invitée aussi qu'une trentaine de présidents de parlements nationaux.