Tunisie: ART Week Riyadh - Six artistes plasticiens exposent pour les galeries Gorgi et Feriani

45 galeries locales, régionales et internationales seront présentes à une multitude d'expositions d'art au programme de la Semaine inaugurale de l'art à Riyadh qui se déroulera à travers des sites culturels clés dont le JAX District et le Centre Al Mousa.

Les galeries tunisiennes Abdelaziz Gorgi et Selma Feriani figurent parmi 45 galeries locales, régionales et internationales, au programme de la première édition de la Semaine «Art Week Riyadh», prévue du 6 au 13 avril dans la capitale saoudienne Riyadh.

Six artistes plasticiens dont quatre tunisiens, une Saoudienne et une Franco-algérienne exposeront avec les deux galeries tunisiennes.

La galerie A.Gorgi sera présente avec une sélection d'oeuvres contemporaines des artistes Ali Tnani, Najah Zarbout et Omar Bey. Fondée en 1988, la galerie A. Gorgi est baptisée au nom du grand artiste plasticien Abdelziz Gorgi (1928-2008).

Selma Feriani Gallery, basée à Tunis et Londres, présentera des oeuvres de la Saoudienne Maha Malluh (Food for thought « Tuwaiq », 2025), Thameur Mejri (Dawn of man, 2024) et la Franco-algérienne Zineb Sedira (No matter what « Dreams Have No titles », 2023).

Les oeuvres des galeries, des collections privées et institutionnelles participent à l'exposition phare de l'événement, «At The Edge», organisée autour des thèmes thématiques suivants : «Everyday Life», «Landscapes» et «Motifs».

L'exposition présente des oeuvres pour d'importantes galeries dont certaines sont implantées dans plusieurs pays. Les galeries représentent les pays suivants : Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Brésil, Chine, Corée du Sud, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis, France, Hong Kong, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Qatar, Royaume-Uni, Turquie et Tunisie.

Vittoria Matarrese, Basma Harasani, Victoria Gandit Lelandais et Shumon Basar sont les commissaires d'exposition de la Semaine de l'art de Riyad 2025 placée sous le thème «At The Edge». Collectionneurs, artistes et amateurs d'art prendront part à la Semaine de l'art de Riyad, initiative de la Commission des arts visuels d'Arabie saoudite qui célèbre la scène artistique avec une programmation conçue pour honorer le passé, célébrer le présent et investir dans l'avenir. Outre les expositions, la semaine sera riche en conférences et ateliers sur les thèmes et les questions auxquels sont confrontés les arts visuels dans le monde entier.

Les artistes des galeries Gorgi et Selma Feriani

Ali Tnani est un artiste plasticien, diplômé de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Depuis, il a fréquemment participé à des programmes internationaux de résidence artistique. Dans sa pratique artistique, le plasticien exploite différents supports et formats tels que la photographie, le dessin, l'installation sonore et le film documentaire. Il a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives en Tunisie et à l'étranger : station d'art B7L9, TAM Torrance Art Museum (Los Angeles, USA), Motorenhalle Centre for Contemporary Art (Dresden, Allemagne), Biennale de Dakar (Sénégal), Elmarsa Gallery (Dubaï, EAU), Château d'Oiron et La Terrasse (France), Biennale de Marrakech (Maroc)... Après des études à l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax, Najah Zarbout obtient un doctorat en arts et sciences de l'art à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Najah Zarbout s'intéresse à des sujets liés à l'actualité, à l'individu et à la société contemporaine. Sa pratique artistique prend des formes diverses, allant du dessin à la vidéo, en passant par la photographie et l'installation. En 2018, elle a représenté la Tunisie à la Biennale de Dakar. En plus d'un nombre important d'expositions personnelles et collectives, son travail a été montré dans plusieurs foires et salons (Tunisie, France, Suisse, Belgique, Maroc, Koweït...). Elle est lauréate du Grand prix arts plastiques du festival «Ici et demain» en 2008 (France).

Né à Tunis en 1973, Omar Bey a effectué une résidence à la Cité internationale des arts de 2011 à 2012 après avoir été diplômé, en 1998, de l'Institut des Beaux-Arts de Tunisie. Les oeuvres d'Omar Bey comprennent la peinture, le collage et l'assemblage multimédia d'objets trouvés. Son travail a été présenté dans diverses expositions internationales à Paris, Londres, Barcelone, New York, Dubaï et Abu Dhabi ; en passant par des foires d'art contemporain telles que Cutlog, Dubaï Art fair, Abu Dhabi ou 1:54 African Art fair.

Né en 1982 à Tunis, Thameur Mejri vit et travaille à Nabeul. Il est diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Tunis, et il enseigne actuellement à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Nabeul. A travers ses dessins, ses vastes compositions sur des toiles tendues ou flottantes ainsi que des peintures murales, les oeuvres de Thameur Mejri remettent en question les notions d'humanisme et la construction des êtres humains à l'échelle sociale, en représentant plusieurs paradoxes qui émergent des pratiques politiques et culturelles. Il a exposé à la 13e Biennale du Caire (Egypte), à la Biennale d'art contemporain africain Dakar, (Sénégal), au Centre d'art contemporain N'Namdi (Etats-Unis), au Festival international indépendant du film et de la vidéo de New York, au Musée d'art contemporain (Moca) L.I (Etats-Unis). Il a également eu des expositions personnelles à la Jack Bell Gallery (Londres, Royaume-Uni) , Gallery 1957 (Accra, Ghana), Selma Feriani Gallery, B7L9 Art Station (Tunisie), MAC Lyon, (France) Montague Contemporary, New York (Etats-Unis) et Uitstalling Art Gallery (Belgique). Le travail de Mejri fait partie de nombreuses collections d'art prestigieuses, notamment Barjeel Art Foundation, Sharjah, Émirats arabes unis, la Fondation Sindika Dokolo (Angola), Dalloul Art Foundation (Liban), le Musée d'art de la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), le Musée d'art contemporain africain Al Maaden (Macaal, Maroc) et la Fondation Kamel Lazaar (Tunisie).

Maha Malluh est une artiste saoudienne basée à Riyad. Elle travaille entre Londres et Vienne. Malluh a commencé à exposer en 1976. Ses oeuvres d'art examinent les symboles emblématiques et culturels de la civilisation saoudienne et dépendent de la mondialisation, ainsi que de son effet sur la population urbaine en Arabie saoudite, l'environnement rural et la culture matérielle du Royaume. Son travail est exposé dans de nombreux musées et collections privées, à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, au British Museum et à la Tate Modern à Londres, au Louvre et au Centre Pompidou à Paris, au Mak à Vienne, au Guggenheim et, plus récemment, au Sfmoma aux États-Unis.

Née en 1963 à Paris, Zineb Sedira vit et travaille à Londres et travaille entre le Royaume-Uni, Paris et Alger. Elle est diplômée du Royal College of Art de Londres, au Royaume-Uni, et de la Slade School of Art Central Saint Martin's School of Art. Au cours des quinze années de sa pratique, Sedira a enrichi le débat autour des concepts du modernisme, de la modernité et de ses manifestations de manière inclusive.

Elle a également sensibilisé à l'expression artistique et à l'expérience contemporaine en Afrique du Nord. Elle a des expositions personnelles : Photographer's Gallery et Art On the Underground (Londres), Pori Museum (Finlande), Bildmuseet (Suède), Kunsthalle Nikolaj (Danemark), Palais de Tokyo (France), Musée d'art contemporain (Marseille), Blaffer Art Museum, (Houston), Prefix - Institut d'art contemporain (Toronto), Charles H. Scott Gallery (Canada), Sharjah Art Foundation, Beirut Art Center (Liban), Jeu de Paume (Paris) et IVAM (Espagne), Bildmuseet (Suède), Smoca (États-Unis), Biennale de Venise (Italie) et Hamburger Bahnhof (Berlin).

Elle a des expositions de groupe au Tate Londres, Centre Pompidou (Paris), au Musée Mori (Tokyo), Musée d'Art Moderne d'Alger, Musée de Brooklyn (New York), Musée d'art de Gwangju (Corée du Sud), MMK Museum für Mordern Kunst (Allemagne), Power Plant (Toronto), Smithsonian (Washington), Musée Guggenheim (NY), Museum Colecao Berardo, (Lisbonne) et Whitechapel Gallery (Londres).