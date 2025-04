Afrique: CAN U17 - Groupe C - Tunisie-Gambie (Ce soir à 20h00) - Une victoire pour se rassurer

Pour rester maître de son destin, la Tunisie n'a qu'à remporter la victoire ce soir devant la Gambie et composter avec conviction son billet pour le Mondial. Le nul est aussi valable.

Jusque-là, le parcours de nos Aiglons est réussi en Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule actuellement au Maroc. Notre sélection U17 a, en effet, réussi de la plus belle des manières son entrée dans le tournoi continental en remportant une large victoire devant la Somalie sur le score sans appel (3-0).

Pour sa deuxième sortie du tournoi, l'équipe a fait match nul avec le Sénégal, tenant du titre. De surcroît, la Tunisie se trouve leader de son groupe C à la faveur du goal-différence étant donné que le Sénégal a remporté une courte victoire devant la Gambie en match d'ouverture (1-0).

Quand on sait que la Gambie, notre adversaire du jour, s'est rattrapée lors de la deuxième journée en s'imposant face à la Somalie sur le large score (5-1), pointant ainsi à la troisième place à seulement un point de retard par rapport à la Tunisie et au Sénégal, une alternative se présente à nos Aiglons : remporter la victoire ce soir devant la Gambie, ou grignoter un point et se qualifier ainsi au Mondial sans se soucier du résultat du match Sénégal-Somalie, sachant que le tenant du titre part avec les faveurs du pronostic.

Slim Bouasker, dernier grand rempart

Ce soir, l'entraîneur national, Mohamed Amine Neffati, peut toujours compter sur la révélation tunisienne de la CAN U17, le gardien de but Slim Bouasker, élu homme du match contre le Sénégal. L'entraîneur national peut aussi s'appuyer sur une attaque qui a démontré son efficacité lors du premier match disputé contre la Somalie. Fedi Tayachi, auteur d'un doublé, et Anis Saïdi, auteur du troisième but, doivent se montrer aussi efficaces ce soir en retrouvant le chemin des filets. C'est essentiel pour gagner, sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement à la Coupe du monde U17 qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre 2025.