Tunisie: Hello UK! - Rencontre entre les universités britanniques et les étudiants tunisiens à Tunis et Sousse

Le salon des Universités Britanniques 2025, intitulé "Hello UK!", se tiendra les 12 et 13 avril 2025 à Sousse et Tunis. Organisé par EF Education First, leader mondial dans le domaine des études à l"étranger, cet événement constitue une opportunité unique pour les étudiants tunisiens de rencontrer directement les représentants des universités britanniques les plus prestigieuses.

Le salon sera accueilli le 12 avril à l'hôtel Iberostar Diar El Andalous à Sousse, puis à l'hôtel Novotel de Tunis le 13 avril. Ces rencontres permettront aux jeunes Tunisiens intéressés par des études au Royaume-Uni de découvrir les multiples opportunités académiques offertes par les institutions anglaises.

Destiné aux bacheliers, étudiants en licence ou master, jeunes professionnels et familles, cet événement propose plusieurs activités pour répondre aux besoins et questions des participants. Les visiteurs auront l'occasion d'obtenir une admission immédiate dans des universités britanniques, de découvrir des programmes de bourses partielles et de participer à des ateliers interactifs. Parmi les ateliers proposés : une évaluation d'anglais avec certificat immédiat, une simulation de campus en réalité virtuelle, ainsi que des conseils personnalisés sur des sujets essentiels tels que les visas étudiants, le logement, les filières disponibles et les frais de scolarité.

Un espace dédié aux parents sera également mis en place pour leur fournir des informations pratiques et des conseils sur l'accompagnement de leurs enfants dans leur parcours académique à l'étranger.

Cet événement représente ainsi une porte d'entrée vers de nombreuses opportunités d'études et de développement personnel pour les jeunes Tunisiens souhaitant poursuivre leur parcours académique au Royaume-Uni.