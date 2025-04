Algérie: Prix du président de la République pour le chercheur innovant - Les procédures de participation au centre d'une rencontre de sensibilisation

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec la Conférence régionale des universités du Centre, a organisé, lundi, une rencontre de sensibilisation à Alger, au profit des chercheurs et des étudiants, consacrée à l'explication des procédures de participation au concours "Prix du président de la République pour le chercheur innovant", dont les lauréats seront annoncés le 19 mai prochain.

Dans ce cadre, le directeur du développement technologique et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Djilali Tassalit, a indiqué que ce concours, dont la première édition a été lancée le 19 mars dernier, est destiné "aux étudiants universitaires, aux enseignants chercheurs et aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires dans des domaines liés aux sciences et technologies, à la santé, aux sciences médicales, et à la sécurité énergétique et hydrique, ainsi que d'autres domaines au service de l'économie nationale".

Des rencontres similaires se tiennent également à Oran et à Sétif, pour "encourager le plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs à participer à ce concours", a fait savoir M. Tassalit, précisant que la participation se fera exclusivement via une plateforme dédiée à cet effet au niveau national.

Entre autres conditions de participation à ce concours, "le participant doit être de nationalité algérienne résidant en Algérie ou à l'étranger, et justifier d'une recherche individuelle ou collective de valeur ayant un impact direct sur l'économie nationale".

Le responsable a rappelé que la date limite pour soumettre les candidatures via la plateforme "est fixée au 19 avril courant", ajoutant que "le premier prix sera un certificat d'honneur avec une récompense de 5 millions de DA, alors que les deuxième et troisième prix comprennent respectivement les sommes de 3 millions de DA et 2 millions de DA".

Pour sa part, M. Djamel Eddine Akretche, recteur de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), qui a abrité cette rencontre, a qualifié ce concours de "motivation pour encourager les chercheurs à présenter des recherches et des projets devant apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale".