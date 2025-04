Algérie: Arkab prend part mardi à Ravenne à la Conférence OMC Med Energy

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, prendra part, mardi à Ravenne (Italie), aux travaux de la Conférence OMC Med Energy 2025, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette conférence prévue du 8 au 10 avril, le ministre sera accompagné d'une importante délégation comprenant le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, et des cadres du secteur, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Arkab participera à la séance inaugurale et aura des rencontres bilatérales avec des ministres de l'énergie et des responsables de grandes compagnies énergétiques mondiales.

Un des plus importants événements énergétiques en Méditerranée, l'OMC Med Energy regroupe les principaux acteurs du secteur (ministres, responsables gouvernementaux, présidents de compagnies internationales et experts) afin de discuter des défis et des perspectives dans le domaine énergétique, notamment la transition énergétique, la sécurité de l'approvisionnement en énergie et le développement durable dans la région, ajoute la même source.

La participation de l'Algérie à cet événement énergétique international réaffirme sa position en tant que fournisseur stratégique d'énergie et partenaire fiable dans le paysage énergétique mondial, et témoigne de son engagement à contribuer au renforcement de la sécurité énergétique régionale et internationale, selon le communiqué.