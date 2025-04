Algérie: Ligne aérienne Alger-Abuja - Une nouvelle réalisation qui renforce les liens le pays avec sa dimension africaine

Abuja — L'ouverture de la ligne aérienne Alger-Abuja (Nigeria) a été accueillie favorablement par les passagers qui ont salué cette réalisation s'inscrivant dans la démarche de l'Algérie visant à faire de l'aéroport international d'Alger un hub régional du transport aérien en Afrique et dans le bassin méditerranéen, dans le cadre de sa politique de renforcement des liens avec sa dimension africaine.

Le vol inaugural de cette nouvelle ligne, qui sera assurée une fois par semaine avec un départ tous les dimanches et une extension vers Douala (Cameroun) et le vol retour chaque vendredi, a été lancé dimanche à l'aéroport international Houari Boumediene (Alger) sous la supervision du Secrétaire général du ministère des Transports, M. Djamel Eddine Abdelghani Dridi, du chargé d'affaires de l'ambassade du Nigéria en Algérie, M. Abdussalam Alwan Habu, et de la directrice de la division commerciale d'Air Algérie, Mme Hosnia Kaoua.

Le vol inaugural a transporté des passagers de divers pays africains et de différentes destinations, qui ont trouvé dans cette nouvelle ligne des points communs découlant de la nouvelle orientation de l'Algérie, a constaté l'APS au cours du vol.

A bord d'un Boeing 737-600, Mohamed, un étudiant nigérian en Turquie qui se rendait dans son pays pour les vacances se disait chanceux de prendre ce premier vol direct Alger-Abuja, déclarant "j'ai été agréablement surpris par l'accueil et l'hospitalité des Algériens à l'aéroport. Le prix du billet était abordable ce qui m'a encouragé à prendre ce vol. Je recommande vivement Air Algérie, ses prix étant abordables comparativement à ses concurrents, outre sa qualité de services qui est à la hauteur des attentes".

Ketan, une étudiante universitaire de Gambie qui se rendait à Abuja pour des soins médicaux a déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté durant le vol, ajoutant que "le personnel algérien a rendu ce voyage très agréable".

Les étudiants ne sont pas les seuls à profiter de la ligne Alger-Abuja, car le rendez-vous était aussi pour les hommes d'affaires et les pèlerins, à l'instar de Baghchi, un homme d'affaires indien qui dirige une usine au Nigéria, et qui a pris l'avion avec sa femme nigériane à leur retour de Djeddah en Arabie Saoudite, où ils ont accompli la Omra.

M. Baghchi a expliqué que tout s'est bien passé précisant que les prix étaient abordables et que la réservation sur ce vol a été faite par leur agence de voyage.

Il aurait aimé, a-t-il dit, pouvoir profiter du temps d'escale pour sortir de l'aéroport et découvrir Alger.

Moussa, un nigérian d'un certain âge, qui revenait de la Omra, a exprimé sa joie d'avoir trouvé une nouvelle alternative qui raccourcit le trajet vers son pays, sachant que les voyageurs en provenance d'Alger vers le Nigéria ou inversement devaient se transiter par Paris, avant de prendre un autre vol vers leur destination finale, une durée de vol de 7 heures dans les meilleures conditions. A la faveur de cette nouvelle ligne, cela prend désormais 4 heures et 25 minutes seulement.

A noter, le lancement de la ligne Alger-Abuja s'inscrit dans la démarche de l'Algérie visant à transformer l'aéroport d'Alger en un centre de transit régional, reliant l'Afrique à l'Europe et au Moyen-Orient, et les pays africains entre eux. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie, qui tend à aller vers de nouvelles destinations, notamment africaines, avec les 16 nouveaux avions qu'elle compte acquérir pour mettre en oeuvre sa politique.

A ce propos, le directeur de la sécurité aérienne à l'Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA), M. Lakhdar Daoud, qui était à bord de l'avion, a précisé que cette ligne sera d'une grande importance avec un trafic aérien dense, car Abuja, est un centre régional, tout comme Alger, ce qui reliera les deux régions, dans le cadre d'un trafic nord-sud ou sud-nord.

Une importante délégation à l'accueil et une couverture médiatique spéciale

Dès l'atterrissage de l'avion à l'aéroport international d'Abuja, le grand intérêt des Nigérians s'est manifesté pour la nouvelle ligne, avec une importante délégation pour accueillir l'avion, et une grande présence médiatique.

A ce titre, l'ambassadeur d'Algérie au Nigéria, Houcine Mezoued a affirmé que cette démarche intervient dans le cadre de la mise en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mais aussi en "consécration de la dimension africaine de l'Algérie, et pour contribuer au développement des échanges et la liaison aérienne avec les autres pays africains".

De son côté, le secrétaire général du ministère des Transports, Djamel Eddine Abdelghani Dridi, a affirmé que cette ligne se veut un aboutissement naturel des accords de coopération dans le domaine des prestations aériennes entre les deux pays, depuis 1973 jusqu'à décembre 2023 et permettra à la communauté nigériane en Algérie de voyager aisément, estimant qu'il c'est un exploit pour lequel l'on remercie tous ceux qui y ont contribué de près ou de loin.

Selon M. Dridi, cette nouvelle ligne permettra à tous les Africains de se déplacer librement, sachant que l'aéroport d'Alger est désormais un aéroport pivot qui permet un déplacement souple entre les aéroports africains, asiatiques et européens.

M. Dridi s'est engagé à œuvrer à multiplier le nombre de dessertes hebdomadaires via cette ligne à l'avenir, se félicitant de la sécurité qui prévaut au Nigéria et de l'accueil chaleureux, sans lesquels "l'inauguration de cette ligne aérienne directe n'aurait pas été possible".

De son côté, le Secrétaire permanent du ministère de l'Aviation et du Développement de l'espace aérien au Nigéria, Abubakar Kana a affirmé que "la situation géographique de l'Algérie et sa proximité avec le Nigéria est un grand avantage, vu que le voyage depuis le Nigéria vers l'Europe, ou au Moyen-Orient, sera désormais plus facile pour les Nigérians qui aiment voyager non seulement à l'intérieur de l'Afrique, en Europe ou au Moyen-Orient, mais dans le monde entier".

M. Kana a souligné que cette initiative contribuera certainement à la réduction des tarifs, avec l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux voyageurs entre le Nigéria et l'Algérie, adressant ses remerciements à Air Algérie.