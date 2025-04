Congo-Brazzaville: Union syndicale départementale du Kouilou et de Pointe-Noire - Restructuration des instances

Le 2e congrès ordinaire de l'Union syndicale départementale du Kouilou et de Pointe-Noire (USDKP) s'est tenu du 4 au 5 avril dans la salle de réunion de la Bourse du travail, sous la houlette du secrétaire général de la Confédération syndicale congolaise (CSC), Daniel Mongo.

Durant deux jours des travaux, plus de cent syndicalistes de l'USDKP ont, après des échanges fructueux, examiné et adopté après amendements les dossiers soumis au congrès par la coordination et le secrétariat. Les congressistes ont également voté quelques amendements de certaines dispositions statutaires adoptées par le premier congrès ordinaire de décembre 2012, a souligné Remy Levis Charles Nganga, secrétaire chargé à la juridiction, dans le communiqué final.

Les travaux du 2e congrès ordinaire de l'Union syndicale ont abouti à la restructuration des organes dirigeants, notamment la commission de contrôle, présidée par Donatien Nzahou, suivi de Pierre Nzahou, vice-président et Ernest Rufin, secrétaire. Le congrès a également élu un Conseil de 51 membres dirigés par Victor Yeta, qui succède à lui-même. Après le vote, il a remercié tous les congressistes pour la confiance qu'ils ont renouvelée en sa personne.

« Je remercie de tout coeur le secrétaire général de la Confédération syndicale congolaise, Daniel Mongo, pour la dextérité et l'efficacité avec lesquelles il a conduit les travaux du 2e congrès ordinaire de USDKP. Les nouvelles instances mises en place ne ménageront aucun effort pour le maintien de l'animation et l'encadrement des structures syndicales sous-tutelles. L'Union syndicale départementale de Kouilou et Pointe-Noire est la pierre angulaire de la CSC, vous pouvez compter sur nous », a martelé Victor Yeta.

Clôturant les travaux, Daniel Mongo a salué la mobilisation des congressistes et la bonne tenue des assises. Il a demandé au bureau exécutif de se mettre résolument au travail afin de relever les défis qui pointent à l'horizon. Au nom de la délégation du secrétariat général et en son nom propre, il a remercié les invités qui ont honoré de leur présence ces assises.

« Chers camarades, vous devriez travailler pendant votre mandat et, le secrétariat exécutif doit se mettre au travail pour préparer la feuille de route sous forme d'un chronogramme qu'il soumettra à la coordination pour adoption », a-t-il exhorté.

Daniel Mongo a rappelé aux équipes mises en place que les missions qui les attendent sont, entre autres, les préparatifs de la célébration de la Journée internationale du travail, le 1er mai; la poursuite de la restructuration des organes de base afin de préparer les élections professionnelles qui auront lieu en décembre ainsi que la célébration en différé des 60 ans de la CSC.

« Dans cet espace concurrentiel, la Confédération syndicale congolaisen à travers l'Union syndicale, doit mobiliser les travailleuses et travailleurs, porter toujours haut l'étendard de notre organisation dans toutes les entreprises, administrations et chantiers, autant de défis que la direction fédérale saura toujours compter sur votre expérience, votre sagacité et votre détermination dans l'examen de tant de dossiers qui vous seront soumis », a-t-il dit avant de souhaiter bon travail à l' équipe et bonne santé à tous.